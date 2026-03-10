Actualités
OL - Mercato : Tessmann avait eu une touche anglaise cet hiver

  • par Elohan Latta
  2 Commentaires

    • Tanner Tessmann a été approché par Brentford lors du mercato hivernal. Un intérêt qui n'a pas retenu l'attention du milieu de terrain américain de l'OL.

    Il est l’image d’un OL en souffrance ces dernières semaines. Semblant complètement noyé dans l’entrejeu lyonnais, Tanner Tessmann enchaîne les contre-performances. Déficitaire dans plusieurs secteurs du jeu, il s'est fait remarquer négativement lors des défaites à Strasbourg (3-1), à Marseille (3-2), ou encore lors du match nul face au Paris FC dimanche dernier (1-1).

    Recruté fin août 2024 contre 6 millions d’euros pour sa présence physique et sa taille, le joueur de 24 ans n'arrive pas à donner la pleine mesure de ses qualités. Sa lenteur, couplée à un manque d'impact dans l’entrejeu (seulement 4 duels remportés sur 10 face à l’OM) ressort de plus en plus. En difficulté, l’Américain n'arrive pas à faire évoluer son jeu, après des promesses en début de saison.

    Une approche vite écarté par l'Américain

    À la recherche de liquidités, l’Olympique lyonnais n'aurait pas retenu le joueur cet hiver en cas d’offre satisfaisante. Avec une valeur marchande située entre 10 et 20 millions d’euros, le joueur de 24 ans avait un temps retenu l'attention de la Lazio Rome, sans que cela n’aboutisse.

    Lié à l'OL jusqu’en 2029, le milieu de terrain aurait également vu une approche hivernale des Anglais de Brentford, comme le révèle L’Équipe. Actuellement septièmes de Premier League, les Bees n’ont toutefois pas réussi à attirer l'attention de l’Américain. À six mois d'une Coupe du monde à la maison, Tessmann recherchait sans doute davantage de stabilité.

    2 commentaires
    1. LeCaladois
      LeCaladois - mar 10 Mar 26 à 12 h 20

      Sa lenteur ne viendrait-elle pas de l’énorme machin qui se balade entre ses deux jambes 🤔

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 10 Mar 26 à 12 h 22

      Ne soyons pas salace .

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut