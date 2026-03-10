Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession

Face à face, l'équipe qui garde le moins le ballon, contre celle qui le conserve le plus. Jeudi, le duel entre le Celta et l'OL promet un choc de la possession.
Paulo Fonseca a plusieurs fois exprimé sa volonté d'avoir la possession, quitte à ce qu'elle soit défensive, pour ne pas subir les attaques adverses. A priori cela ne devrait pas poser problème à son futur rival. En effet, on pourrait assister à un grand écart entre le Celta de Vigo et l'OL jeudi sur ce point. Les deux équipes ont des aspirations bien différentes à ce sujet.
Une idée du style des deux équipes
Face aux Rhodaniens, des Espagnols qui ont la deuxième plus basse conservation de balle des 16 formations encore en course en Ligue Europa (47%). Au contraire, l'Olympique lyonnais est celle qui tient le plus le ballon du tournoi (61,4%). Évidemment, les deux adversaires n'ont pas affronté les mêmes clubs au cours de leur campagne. Mais cela donne tout de même une idée du style de chacun des entraîneurs.
Seul Ferencváros a moins le cuir sur les 16 participants aux 8es de finale (46,8%). Cela ne fait pas tout en revanche. Car encore faut-il savoir l'utiliser. Les coéquipiers de Corentin Tolisso, qui tirent la langue physiquement et ont peu de cartouches à envoyer, y parviendront-ils ? Ils ont marqué à chaque rencontre depuis le 7 décembre 2025, soit 17 sorties toutes compétitions confondues. Un bon signe ? Réponse jeudi et le 19 mars pour cette double confrontation.
Aie, c'est une équipe qui joue en contre ?
La pire configuration pour nous...j'espère un bon match nul sur un rythme bien pourri...et au retour, on se fait une grande soirée européenne comme on les aime !
L'épopée des éclopés
Vers les côtes d'Espagne et l'embrun de Galice,
Les Gones s'en vont, malgré le corps qui se déchire.
Le Celta attend, prêt à offrir le supplice,
Sous le ciel atlantique, là où le vent vient bruire.
L'infirmerie est pleine, le vestiaire est en trêve,
Les jambes sont plombées, le souffle est un peu court.
On soigne les bleus, on chasse les vieux rêves,
Pour tenir le choc, au bout de ce long jour.
Face à Vigo, dans l'arène aux murs battus,
L'âme devra dicter ce que le muscle refuse.
Jouer sans compter, bravant les maux reçus,
Que le courage, enfin, soit notre seule excuse.
Jeudi sera rude, un combat de douleur,
Mais c'est dans la peine qu'on écrit son histoire.
Un reste de force, une once de vaillance et d'honneur,
Pour ramener, blessés, une pointe de gloire.
Totalement HS,
Message à Razik:
Pourquoi avoir maintenu la durée de " modification " à 6 minutes ,au lieu d'une heure ?
Quel intéret pour le site ?
Allez encore un " C'était mieux avant ".😜
D'accord avec toi.
Oui, Razik, il faut penser à nous, les vieilles barbes, qui aimons nous relire, peaufiner, voire corriger nos coms après les avoir postés et ça nous prend du temps, surtout avec un seul doigt, l'index généralement, n'ayant pas la dextérité des gamins qui pianotent des deux pouces... 😜
Espérons qu’on la joue avec notre meilleur gardien (ce qui n’était pas le cas dans les matchs précédents)