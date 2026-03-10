Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession

Face à face, l'équipe qui garde le moins le ballon, contre celle qui le conserve le plus. Jeudi, le duel entre le Celta et l'OL promet un choc de la possession.

Paulo Fonseca a plusieurs fois exprimé sa volonté d'avoir la possession, quitte à ce qu'elle soit défensive, pour ne pas subir les attaques adverses. A priori cela ne devrait pas poser problème à son futur rival. En effet, on pourrait assister à un grand écart entre le Celta de Vigo et l'OL jeudi sur ce point. Les deux équipes ont des aspirations bien différentes à ce sujet.

Une idée du style des deux équipes

Face aux Rhodaniens, des Espagnols qui ont la deuxième plus basse conservation de balle des 16 formations encore en course en Ligue Europa (47%). Au contraire, l'Olympique lyonnais est celle qui tient le plus le ballon du tournoi (61,4%). Évidemment, les deux adversaires n'ont pas affronté les mêmes clubs au cours de leur campagne. Mais cela donne tout de même une idée du style de chacun des entraîneurs.

Seul Ferencváros a moins le cuir sur les 16 participants aux 8es de finale (46,8%). Cela ne fait pas tout en revanche. Car encore faut-il savoir l'utiliser. Les coéquipiers de Corentin Tolisso, qui tirent la langue physiquement et ont peu de cartouches à envoyer, y parviendront-ils ? Ils ont marqué à chaque rencontre depuis le 7 décembre 2025, soit 17 sorties toutes compétitions confondues. Un bon signe ? Réponse jeudi et le 19 mars pour cette double confrontation.