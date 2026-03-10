Actualités
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Face à face, l'équipe qui garde le moins le ballon, contre celle qui le conserve le plus. Jeudi, le duel entre le Celta et l'OL promet un choc de la possession.

    Paulo Fonseca a plusieurs fois exprimé sa volonté d'avoir la possession, quitte à ce qu'elle soit défensive, pour ne pas subir les attaques adverses. A priori cela ne devrait pas poser problème à son futur rival. En effet, on pourrait assister à un grand écart entre le Celta de Vigo et l'OL jeudi sur ce point. Les deux équipes ont des aspirations bien différentes à ce sujet.

    Une idée du style des deux équipes

    Face aux Rhodaniens, des Espagnols qui ont la deuxième plus basse conservation de balle des 16 formations encore en course en Ligue Europa (47%). Au contraire, l'Olympique lyonnais est celle qui tient le plus le ballon du tournoi (61,4%). Évidemment, les deux adversaires n'ont pas affronté les mêmes clubs au cours de leur campagne. Mais cela donne tout de même une idée du style de chacun des entraîneurs.

    Seul Ferencváros a moins le cuir sur les 16 participants aux 8es de finale (46,8%). Cela ne fait pas tout en revanche. Car encore faut-il savoir l'utiliser. Les coéquipiers de Corentin Tolisso, qui tirent la langue physiquement et ont peu de cartouches à envoyer, y parviendront-ils ? Ils ont marqué à chaque rencontre depuis le 7 décembre 2025, soit 17 sorties toutes compétitions confondues. Un bon signe ? Réponse jeudi et le 19 mars pour cette double confrontation.

    à lire également
    Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain
    6 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 10 Mar 26 à 10 h 30

      Aie, c'est une équipe qui joue en contre ?

      Signaler
    2. RBV
      RBV - mar 10 Mar 26 à 10 h 30

      La pire configuration pour nous...j'espère un bon match nul sur un rythme bien pourri...et au retour, on se fait une grande soirée européenne comme on les aime !

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mar 10 Mar 26 à 10 h 31

      L'épopée des éclopés

      Vers les côtes d'Espagne et l'embrun de Galice,
      Les Gones s'en vont, malgré le corps qui se déchire.
      Le Celta attend, prêt à offrir le supplice,
      Sous le ciel atlantique, là où le vent vient bruire.

      L'infirmerie est pleine, le vestiaire est en trêve,
      Les jambes sont plombées, le souffle est un peu court.
      On soigne les bleus, on chasse les vieux rêves,
      Pour tenir le choc, au bout de ce long jour.

      Face à Vigo, dans l'arène aux murs battus,
      L'âme devra dicter ce que le muscle refuse.
      Jouer sans compter, bravant les maux reçus,
      Que le courage, enfin, soit notre seule excuse.

      Jeudi sera rude, un combat de douleur,
      Mais c'est dans la peine qu'on écrit son histoire.
      Un reste de force, une once de vaillance et d'honneur,
      Pour ramener, blessés, une pointe de gloire.

      Signaler
    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 10 h 36

      Totalement HS,
      Message à Razik:
      Pourquoi avoir maintenu la durée de " modification " à 6 minutes ,au lieu d'une heure ?
      Quel intéret pour le site ?
      Allez encore un " C'était mieux avant ".😜

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - mar 10 Mar 26 à 10 h 45

        D'accord avec toi.
        Oui, Razik, il faut penser à nous, les vieilles barbes, qui aimons nous relire, peaufiner, voire corriger nos coms après les avoir postés et ça nous prend du temps, surtout avec un seul doigt, l'index généralement, n'ayant pas la dextérité des gamins qui pianotent des deux pouces... 😜

        Signaler
    5. Avatar
      La roulette à Mariot - mar 10 Mar 26 à 10 h 42

      Espérons qu’on la joue avec notre meilleur gardien (ce qui n’était pas le cas dans les matchs précédents)

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession 10:15
    Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain 09:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Le Havre : Renard de retour, certaines internationales préservées 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : Tolisso a inscrit le 500e but lyonnais au Parc OL  08:00
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Benyahia (OL Lyonnes) : "Le football est un plaisir chez moi" 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana de retour à l’entraînement collectif 09/03/26
    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé 09/03/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : après ses deux tentatives réussies, Corentin Tolisso va adapter ses penalties 09/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Première Ligue : OL Lyonnes peut valider la 1re place face au Havre 09/03/26
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Mercato : l'OL prolonge Rémy Descamps jusqu'en 2029 09/03/26
    Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais... 09/03/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies 09/03/26
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO 09/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse 09/03/26
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens 09/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : un espoir de revoir Moreira et Šulc avant la trêve ? 09/03/26
    Mercato : OL Lyonnes engage une jeune Brésilienne 09/03/26
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca regrette le manque d'un petit plus offensif face au Paris FC 09/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut