Contrairement à l’OL, le Celta abordera le huitième de finale aller d’Europa League ce jeudi (21h) avec quasiment l’entièreté de son effectif. Seule la présence de Pablo Durán, en délicatesse avec son genou gauche, reste encore flou.

Deux salles, deux ambiances. C’est avec un effectif presque au complet que le Celta de Vigo accueillera l’Olympique lyonnais en huitième de finale aller d’Europa League ce jeudi (21h). Un parallèle frappant au regard de la densité de joueurs encore bloqués à l’infirmerie de Décines. Comme l’a annoncé Paulo Fonseca, ni Ruben Kluivert, ni Ainsley Maitland-Niles, ni Pavel Šulc, ni Afonso Moreira, et encore moins Malick Fofana et Ernest Nuamah ne feront le déplacement en Galice ce jeudi. Pire encore, ces derniers ne devraient pas refouler une pelouse en compétition officielle avant avril.

Marcos Alonso de retour

Du côté du Celta, l’infirmerie sonne creux. En effet, depuis vendredi dernier et son match face au Real Madrid, le club espagnol a récupéré quelques joueurs convalescents. En réintégrant l’ex-Barcelonais Marcos Alonso et l’ancien du Celtic, Carl Starfelt, il ne reste plus que l’attaquant Pablo Durán sur la touche. Le natif de Tomiño se remet d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et d'une contusion osseuse lors du match contre Majorque, le 23 février dernier. Son indisponibilité avait été estimée à deux semaines par son staff médical. Par conséquent, il devrait être disponible pour affronter l'OL jeudi prochain. Mais, selon le quotidien espagnol La Voz de Galicia, sa présence reste encore optionnelle.