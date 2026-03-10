Contrairement à l’OL, le Celta abordera le huitième de finale aller d’Europa League ce jeudi (21h) avec quasiment l’entièreté de son effectif. Seule la présence de Pablo Durán, en délicatesse avec son genou gauche, reste encore flou.
Deux salles, deux ambiances. C’est avec un effectif presque au complet que le Celta de Vigo accueillera l’Olympique lyonnais en huitième de finale aller d’Europa League ce jeudi (21h). Un parallèle frappant au regard de la densité de joueurs encore bloqués à l’infirmerie de Décines. Comme l’a annoncé Paulo Fonseca, ni Ruben Kluivert, ni Ainsley Maitland-Niles, ni Pavel Šulc, ni Afonso Moreira, et encore moins Malick Fofana et Ernest Nuamah ne feront le déplacement en Galice ce jeudi. Pire encore, ces derniers ne devraient pas refouler une pelouse en compétition officielle avant avril.
Marcos Alonso de retour
Du côté du Celta, l’infirmerie sonne creux. En effet, depuis vendredi dernier et son match face au Real Madrid, le club espagnol a récupéré quelques joueurs convalescents. En réintégrant l’ex-Barcelonais Marcos Alonso et l’ancien du Celtic, Carl Starfelt, il ne reste plus que l’attaquant Pablo Durán sur la touche. Le natif de Tomiño se remet d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et d'une contusion osseuse lors du match contre Majorque, le 23 février dernier. Son indisponibilité avait été estimée à deux semaines par son staff médical. Par conséquent, il devrait être disponible pour affronter l'OL jeudi prochain. Mais, selon le quotidien espagnol La Voz de Galicia, sa présence reste encore optionnelle.
ils ont un gros effectif et un beau collectif, va falloir être malin d'être le match aller demain...
l'avantage pour nous pourrait être leur volonté de faire le jeu, et pour nous de travailler en transition rapide et bénéficier du jeu en pivot de Yaremchuk pour Endrick en profondeur
Moreira et Sulc se serait régalé sur ce match... vivement leur retour !!
Malheureusement ils ne seront pas la a priori non plus pour le match retour, donc on va devoir faire sans
Un bon vieux 0-0 des familles et la foudre au retour ! Allez l'OL !
Nous ne sommes plus si solide défensivement depuis quelques matchs.
9 buts encaissés en 4 matchs.
En espérant retrouver cette solidité défensive, sachant que notre attaque est décimée.