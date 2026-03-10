Actualités
Pablo Duran, joueur du Celta (@Celta)

Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain

  • par Elohan Latta
  • 4 Commentaires

    • Contrairement à l’OL, le Celta abordera le huitième de finale aller d’Europa League ce jeudi (21h) avec quasiment l’entièreté de son effectif. Seule la présence de Pablo Durán, en délicatesse avec son genou gauche, reste encore flou.

    Deux salles, deux ambiances. C’est avec un effectif presque au complet que le Celta de Vigo accueillera l’Olympique lyonnais en huitième de finale aller d’Europa League ce jeudi (21h). Un parallèle frappant au regard de la densité de joueurs encore bloqués à l’infirmerie de Décines. Comme l’a annoncé Paulo Fonseca, ni Ruben Kluivert, ni Ainsley Maitland-Niles, ni Pavel Šulc, ni Afonso Moreira, et encore moins Malick Fofana et Ernest Nuamah ne feront le déplacement en Galice ce jeudi. Pire encore, ces derniers ne devraient pas refouler une pelouse en compétition officielle avant avril.

    Marcos Alonso de retour

    Du côté du Celta, l’infirmerie sonne creux. En effet, depuis vendredi dernier et son match face au Real Madrid, le club espagnol a récupéré quelques joueurs convalescents. En réintégrant l’ex-Barcelonais Marcos Alonso et l’ancien du Celtic, Carl Starfelt, il ne reste plus que l’attaquant Pablo Durán sur la touche. Le natif de Tomiño se remet d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et d'une contusion osseuse lors du match contre Majorque, le 23 février dernier. Son indisponibilité avait été estimée à deux semaines par son staff médical. Par conséquent, il devrait être disponible pour affronter l'OL jeudi prochain. Mais, selon le quotidien espagnol La Voz de Galicia, sa présence reste encore optionnelle.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession
    4 commentaires
    1. Avatar
      sonny69dinallo - mar 10 Mar 26 à 9 h 49

      ils ont un gros effectif et un beau collectif, va falloir être malin d'être le match aller demain...
      l'avantage pour nous pourrait être leur volonté de faire le jeu, et pour nous de travailler en transition rapide et bénéficier du jeu en pivot de Yaremchuk pour Endrick en profondeur
      Moreira et Sulc se serait régalé sur ce match... vivement leur retour !!

      Signaler
      1. Avatar
        lekinslayer - mar 10 Mar 26 à 9 h 56

        Malheureusement ils ne seront pas la a priori non plus pour le match retour, donc on va devoir faire sans

        Signaler
    2. RBV
      RBV - mar 10 Mar 26 à 10 h 14

      Un bon vieux 0-0 des familles et la foudre au retour ! Allez l'OL !

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 10 Mar 26 à 10 h 28

        Nous ne sommes plus si solide défensivement depuis quelques matchs.

        9 buts encaissés en 4 matchs.

        En espérant retrouver cette solidité défensive, sachant que notre attaque est décimée.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession 10:15
    Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain 09:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Le Havre : Renard de retour, certaines internationales préservées 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : Tolisso a inscrit le 500e but lyonnais au Parc OL  08:00
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Benyahia (OL Lyonnes) : "Le football est un plaisir chez moi" 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana de retour à l’entraînement collectif 09/03/26
    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé 09/03/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : après ses deux tentatives réussies, Corentin Tolisso va adapter ses penalties 09/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Première Ligue : OL Lyonnes peut valider la 1re place face au Havre 09/03/26
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Mercato : l'OL prolonge Rémy Descamps jusqu'en 2029 09/03/26
    Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais... 09/03/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies 09/03/26
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO 09/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse 09/03/26
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens 09/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : un espoir de revoir Moreira et Šulc avant la trêve ? 09/03/26
    Mercato : OL Lyonnes engage une jeune Brésilienne 09/03/26
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca regrette le manque d'un petit plus offensif face au Paris FC 09/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut