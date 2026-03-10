Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
Corentin Tolisso lors d’OL – Paris FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Paris FC (1-1) : Tolisso a inscrit le 500e but lyonnais au Parc OL 

  • par Elohan Latta

    • En inscrivant son 53e but sous les couleurs lyonnaises face au Paris FC ce dimanche (1-1), Corentin Tolisso a marqué le 500e but de l’OL dans Grand Stade.

    Très marqué après le match disputé contre le RC Lens jeudi dernier (2-2, 3-4 après t.a.b), Corentin Tolisso a d’abord été ménagé par Paulo Fonseca face au Paris FC ce dimanche (1-1). Relégué sur le banc au profit du prometteur Khalis Merah, le champion du monde 2018 est entré à la 58e minute. Mais le capitaine lyonnais n’a pas affiché son visage habituel

    Souvent bousculé dans les duels et en difficulté dans l’intensité, chose assez rare pour lui, le milieu de terrain n’a pas eu l’influence qu’il exerce généralement sur le jeu de l’OL depuis le début de saison. Mais les leaders savent se montrer décisifs même dans les soirs plus compliqués. Et Tolisso l’a encore prouvé en égalisant sur penalty dans le temps additionnel (90e+4), offrant à son équipe un point précieux.

    Son 22e but à Décines

    Cette réalisation, la septième de sa saison en championnat, lui permet déjà d’égaler son total de buts de l’exercice précédent en ayant disputé dix matchs de moins. De quoi nourrir l’espoir de battre son record personnel en carrière, établi avec l’OL lors de la saison 2016-2017 (8 buts). En trouvant le chemin des filets pour la 22e fois au Parc OL, le natif de Tarare rejoint Houssem Aouar à la huitième place des meilleurs buteurs de l’histoire du stade. Encore très loin du recordman dans l'exercice, Alexandre Lacazette (75 buts).

    Il succède également à Rayan Cherki, auteur du 400e but de l’enceinte de Décines face à Lille en février 2024 (2-1). Avec quatre buts inscrits lors des cinq derniers matchs, le milieu de terrain de 31 ans peut rêver de continuer d’inscrire sa légende au Parc OL. À mesure que les années passent, le milieu lyonnais se projette de plus en plus dans la surface adverse et assume pleinement ce rôle de joueur décisif. Et au regard de sa dynamique actuelle, le capitaine de l’OL pourrait bien continuer à grimper dans la hiérarchie des buteurs du Grand Stade.

