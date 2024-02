Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Passeur décisif et buteur mercredi soir contre Lille (2-1), Rayan Cherki a répondu présent. Le joueur offensif a marqué le 400e but lyonnais toutes compétitions confondues au Parc OL.

Pierre Sage attendait certainement une réponse sur le terrain et il a été servi. En laissant Rayan Cherki sur le banc pendant tout le match contre l'OM, l'entraîneur lyonnais avait dû toucher le joueur dans son ego. Trois jours après cette non-entrée, Cherki avait l'occasion de se mettre en évidence contre Lille, mercredi. Pas forcément un cadeau vu la dynamique lilloise avant le coup d'envoi mais le Lyonnais a finalement répondu présent dans cette victoire (2-1). Tout n'a pas été parfait encore avec, par moments, des mauvais choix mais l'émulation de la concurrence semble avoir joué dans les esprits et notamment celui de Cherki.

Passeur décisif pour Gift Orban sur l'ouverture du score (40e), l'international Espoir a ensuite fait le break juste après la pause (48e). Deux actions décisives, une première pour Cherki depuis presque un an jour pour jour contre le RC Lens (12 février 2023). On l'a également vu faire des efforts défensifs sous les encouragements de Pierre Sage et c'est forcément un visage que l'on aimerait voir un peu plus souvent ou du moins plus régulièrement chez Rayan Cherki. En trompant Lucas Chevalier, le Gone a fait passer le cap des 400 buts lyonnais au Parc OL, toutes compétitions confondues.