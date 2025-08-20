Académie - Mercato : Romain Perret quitte officiellement l'OL

À l'OL depuis quatorze ans, le jeune attaquant Romain Perret (20 ans) quitte son club formateur.

Présent à Décines depuis l'âge de six ans, Romain Perret qui était en fin de contrat, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il quittait l'OL. "Un chapitre se ferme, 14 années à porter ce maillot avec passion et fierté. Tellement reconnaissant pour toutes les opportunités que vous m’avez offertes et pour les personnes formidables que j’ai rencontrées ici, a-t-il rédigé sur son compte Instagram. Merci pour ces souvenirs incroyables et pour tout ce que vous m’avez appris. Enfant de Gerland, forgé par ce blason, un vrai Lyonnais le restera à jamais."

Avenir incertain

Même si son départ n'était plus vraiment une surprise après son test au RWDM Brussels (non retenu), cela reste une page qui se tourne dans sa jeune carrière. Le joueur de 20 ans est désormais en salle d'attente quant à sa destination future alors qu'il était, ces dernières semaines, en discussion avec Charleroi, Molenbeek et le FC Saint-Gall (Suisse).

Un joueur clef avec la réserve de l'OL

Contrairement à ses coéquipiers issus de la génération 2005 (Téo Barišić, Enzo Molebe ou Alejandro Gomes Rodríguez), Romain Perret n'a pas réellement eu la chance d'intégrer le groupe professionnel de Paulo Fonseca cet été. En revanche, l'avant-centre français était un acteur clé dans l'équipe réserve de l'OL en Nationale 3. Romain Perret avait par ailleurs brillé la saison dernière en terminant meilleur buteur de son équipe (12 réalisations – égalité avec Sekou Lega).