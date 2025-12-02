Actualités
Evangelos Marinakis et John Textor
Evangelos Marinakis et John Textor (Photos by AFP)

OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest

    • Les opérations entre Eagle Football et Nottingham Forest ont souvent interrogé lors des derniers mercatos. Au cours d'un entretien, John Textor s'est confié à ce propos, admettant demi-mot qu'avec Evangelos Marinakis, ils ajustaient les montants des transferts selon leurs besoins.

    Orel Mangala pour 35 millions d'euros, Moussa Niakhaté pour 31,9 M€, Matt Turner 8 M€... Lors des derniers mercatos, l'OL a régulièrement acquis des joueurs auprès de Nottingham Forest. À des tarifs au-dessus du marché, encore plus dans la situation dans laquelle se trouvent les Rhodaniens. Mais finalement, à la lecture des déclarations de John Textor sur le sujet, il n'y a rien d'étonnant à ça.

    Car l'Américain est proche d'Evangelos Marinakis, le truculent président de l'écurie anglaise. "Ce que je peux dire à propos de notre relation, c’est que, même si nous ne possédons pas Nottingham Forest et qu'il n'a aucune part d’Eagle Football, il est véritablement devenu le partenaire que nous souhaitions avoir avec Crystal Palace (dont il détenait 43 % jusqu'à cet été)", a-t-il expliqué à Canal do TF, une chaîne YouTube brésilienne.

    Crystal Palace peut l'avoir mauvaise

    Allant plus loin dans ses confessions, John Textor a admis à demi-mot que les deux hommes d'affaires s'arrangeait selon leurs besoins pour les sommes des diverses opérations. "Il arrive que le montant d’un transfert soit ajusté pour corriger un écart de valeur survenu dans le cadre de notre relation, et qui pourrait concerner un autre joueur. Nous faisons de notre mieux pour attribuer les valeurs appropriées à chacun, car il y a des partenaires impliqués, comme l'agent ou son autre club, complète-t-il. Mais la manière dont vous négociez les coûts avec quelqu'un qui est un partenaire commercial régulier est très différente de celle avec quelqu'un avec qui vous ne faites qu'une seule transaction."

    Un ajustement des prix dont l'OL n'a visiblement pas bénéficié dans le "pot commun" d'Eagle Football. Car de l'autre côté, Nottingham Forest a dépensé 45 millions d'euros sur quatre éléments de Botafogo l'été passé. Dans le sens inverse, les Cariocas ont déboursé 23 millions d'euros pour faire venir Danilo. À voir également si Crystal Palace réagira à ces propos. Rappelons que les Londoniens ont été exclus de la Ligue Europa en raison du potentiel conflit d'intérêt avec l'Olympique lyonnais, toujours détenu par Eagle Football. Une rétrogradation en Ligue Conférence au profit de... Nottingham Forest.

      lekinslayer - mar 2 Déc 25 à 14 h 37

      Et bah voila où il est passé le pognon de l'OL : dans les poches de Marikanis : qui lui on le rappelle est connu pour divers conflits d'intérêts et trafic de drogue... génial

      BadGone91 - mar 2 Déc 25 à 14 h 56

      Mais nooooon je n'y crois pas !! Textor s'est arrangé avec Marinakis pour le prix de certains transferts ?? Pourtant tout parassait si naturel, j'en tombe de ma chaise !

      Juni38 - mar 2 Déc 25 à 14 h 56

      75M€ pour les trois joueurs cités ( dont un n'est même pas dans l'effectif ) .
      Ils ont bien carotté l'OL à eux deux .
      ( Et Crystal Palace aussi , dindon de la farce )

      BadGone91 - mar 2 Déc 25 à 15 h 00

      Je ne comprendrais jamais comment on a pu laisser un seul mec faire couler un club tout entier... Heureusement la DNCG nous a sauvé.

      Le pire c'est que le mec ne risque rien et a des chances de revenir au pouvoir chez nous 🙂

        JUNi DU 36 - mar 2 Déc 25 à 15 h 22

        Oui pour la dncg, et pourtant très critiqué par une grande majorité de supporters . Son intervention aura été très utile.
        On comprend mieux des prix si haut pour Mangala et Niakhaté, même si ce dernier s'est révélé sur le terrain (un peu tard à mon goût) ça ne méritait pas une somme pareille.

      j.f.ol - mar 2 Déc 25 à 15 h 31

      Salopard de trouducul qui assume en plus ses magouilles
      Il n'a pas intérêt a revenir a Lyon, il aura des ennuis a mon avis

      l'OL n'est pas sorti des affaires tant qu'il est a la tête d'eagle
      Il pourrait bien virer kang de l'OL en soi peut être 🤔

