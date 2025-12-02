Les opérations entre Eagle Football et Nottingham Forest ont souvent interrogé lors des derniers mercatos. Au cours d'un entretien, John Textor s'est confié à ce propos, admettant demi-mot qu'avec Evangelos Marinakis, ils ajustaient les montants des transferts selon leurs besoins.

Orel Mangala pour 35 millions d'euros, Moussa Niakhaté pour 31,9 M€, Matt Turner 8 M€... Lors des derniers mercatos, l'OL a régulièrement acquis des joueurs auprès de Nottingham Forest. À des tarifs au-dessus du marché, encore plus dans la situation dans laquelle se trouvent les Rhodaniens. Mais finalement, à la lecture des déclarations de John Textor sur le sujet, il n'y a rien d'étonnant à ça.

Car l'Américain est proche d'Evangelos Marinakis, le truculent président de l'écurie anglaise. "Ce que je peux dire à propos de notre relation, c’est que, même si nous ne possédons pas Nottingham Forest et qu'il n'a aucune part d’Eagle Football, il est véritablement devenu le partenaire que nous souhaitions avoir avec Crystal Palace (dont il détenait 43 % jusqu'à cet été)", a-t-il expliqué à Canal do TF, une chaîne YouTube brésilienne.

Crystal Palace peut l'avoir mauvaise

Allant plus loin dans ses confessions, John Textor a admis à demi-mot que les deux hommes d'affaires s'arrangeait selon leurs besoins pour les sommes des diverses opérations. "Il arrive que le montant d’un transfert soit ajusté pour corriger un écart de valeur survenu dans le cadre de notre relation, et qui pourrait concerner un autre joueur. Nous faisons de notre mieux pour attribuer les valeurs appropriées à chacun, car il y a des partenaires impliqués, comme l'agent ou son autre club, complète-t-il. Mais la manière dont vous négociez les coûts avec quelqu'un qui est un partenaire commercial régulier est très différente de celle avec quelqu'un avec qui vous ne faites qu'une seule transaction."

Un ajustement des prix dont l'OL n'a visiblement pas bénéficié dans le "pot commun" d'Eagle Football. Car de l'autre côté, Nottingham Forest a dépensé 45 millions d'euros sur quatre éléments de Botafogo l'été passé. Dans le sens inverse, les Cariocas ont déboursé 23 millions d'euros pour faire venir Danilo. À voir également si Crystal Palace réagira à ces propos. Rappelons que les Londoniens ont été exclus de la Ligue Europa en raison du potentiel conflit d'intérêt avec l'Olympique lyonnais, toujours détenu par Eagle Football. Une rétrogradation en Ligue Conférence au profit de... Nottingham Forest.