Evangelos Marinakis et John Textor (Photos by AFP)

Cet été encore, les mouvements entre Nottingham Forest et Eagle Football seront nombreux. Pas étonnant, puisque les deux propriétaires, Evangelos Marinakis et John Textor, sont extrêmement liés dans les affaires.

Ce n'est plus un mystère pour personne. Aujourd'hui, sur le marché des transferts, Evangelos Marinakis et John Textor sont des collaborateurs très identifiés. On se souvient évidemment en 2024 des arrivées d'Orel Mangala (35 millions d’euros pour le prêt plus l'option) et de Moussa Niakhaté (31,9 millions d'euros). Ce qui nous donne plus de 65 millions d'euros ayant transité de l'OL jusqu'à Nottingham Forest, propriété du multimilliardaire grec.

Nous sommes loin du tarif amical, entre deux hommes au pourtant riche partenariat financier ces derniers mois. "Que Lyon ait payé le prix fort ? Oui. Mangala est un bon footballeur, gentil et régulier. Je dirais qu'il vaut 15 à 20 millions de livres sterling (entre 17,5 et juste 20 millions d'euros). Niakhate était probablement un joueur à 15 millions de livres. Il n'a jamais vraiment déçu Forest, mais il était loin du niveau de nos défenseurs centraux actuels, Murillo et Milenkovic", reconnaît Matt Davies, animateur du podcast ForestFocus.

Marinakis aurait aidé l'OL avant la DNCG en 2024

Comment expliquer ces montants largement gonflés, pour une institution qui doit sans cesse surveiller ses finances ? Tout simplement un échange de bons procédés. Récemment, L'Équipe révélait que l'été dernier, Evangelos Marinakis avait, avant la vente du milieu et de défenseur, aidé l'Olympique lyonnais lors de son passage devant la DNCG. Comment ? Sous quelle forme ? le média ne donnait pas plus de détails.

Et cet été, nous devrions a priori revivre un schéma plus ou moins similaire, mais avec quelques nuances. Il est en effet prévu que Nottingham Forest acquiert au moins deux membres de Botafogo, Igor Jesus et Jair Cunha. Ils disputent actuellement tous deux la Coupe du monde des clubs. Or, l'OL dispose des droits économiques de ces hommes. L'argent récolté, environ 35 millions d'euros, reviendrait, comme ce fut le cas pour Luiz Henrique, à l'équipe française.

Des transferts dans tous les sens cet été

Et puisque Eagle Football Holding promet une centralisation des liquidités, tout ça est a priori bon pour les formations de la galaxie Textor. A côté de ça, il y a le renvoi d'ascenseur. L'Olympique lyonnais devrait en effet recruter Matt Turner (gardien) et Danilo (milieu de terrain) moyennant une trentaine de millions d'euros. Ces deux garçons portant présentement les couleurs de... Nottingham Forest.

Un joli jeu d'écriture comptable donc pour les deux entreprises. "Il semble que ce soit un accord mutuellement bénéfique, surtout pour Forest, nous a confié Matt Davies. Ils ont certainement joué un peu avec le système en ce qui concerne le PSR (le fair-play financier de la Premier League, NDLR) ce qui a beaucoup aidé Nottingham. Les joueurs de Botafogo, s'ils signent, semblent tous être de bons footballeurs et dans ce cas, il semble que le club les paie probablement trop peu."

Nous connaissions le jeu des chaises musicales entre l'OL, Molenbeek et Fogo', et voilà désormais qu'un nouveau venu entre dans la danse. Ce que les supporters rhodaniens, pour une majorité, regrettent. Au contraire, en Angleterre, tout cela est plutôt bien perçu. "Les fans sont très heureux, expliquait notre interlocuteur. Nous pensions qu'il (Marinakis) devrait acheter un élément de Lyon pour une somme importante, mais ce n'était pas le cas."

Quand Nottingham Forest dénonce Crystal Palace

Au-delà des mouvements lors du mercato, qui interroge sur les plus-values sportives pour l'Olympique lyonnais, un autre dossier lie les deux hommes. Actionnaire minoritaire à Crystal Palace, équipe qualifiée pour la Ligue Europa, John Textor cherche à vendre ses parts. Une opération d'autant plus pressante, que l'UEFA surveille activement l'affaire, puisqu'il existerait, selon elle, un potentiel conflit d'intérêt avec la formation française, elle aussi présente en C3 en 2025-2026.

Dans le même temps, Evangelos Marinakis et Nottingham Forest ont écrit à l'instance européenne, d'après la BBC, pour demander l'exclusion des Eagles de la coupe d'Europe. Ils espèrent ainsi récupérer la place de Palace en tant que 7es de Premier League. Nous n'en sommes pas encore là, mais ce coup de pression pourrait aussi accélérer le processus de vente des 43% détenus par l'Américain au sein du club londonien. Ainsi va le business entre deux hommes d'affaires dont les intérêts semblent parfois ne se marier pas convenablement avec le sportif.