Mercato : Everton annonce le retour de Mangala à l'OL

Prêté à Everton sans option d'achat, Orel Mangala va bien revenir à l'OL. Le milieu de terrain belge se remet actuellement d'une rupture du ligament croisé.

Comme Moussa Niakhaté, il fait partie de ces transferts à l'OL dont on peut s'interroger. Lui aussi acheté à prix d'or à Nottingham Forest, Orel Mangala n'a pas forcément convaincu entre Rhône et Saône. Prêté avec option d'achat en janvier 2024, le Belge avait vu John Textor lever cette option pour en faire le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. Seulement, Pierre Sage a vite montré qu'il ne comptait pas sur le profil de Mangala.

Dans son désir de racheter Everton, Textor avait donc envoyé en prêt le Diable Rouge chez les Toffees. À l'OL, l'espoir était de voir le milieu briller en Premier League pour avoir une chance de le revendre à un prix intéressant à l'été 2025 et ainsi limiter la casse. Peine perdue. Non pas qu'Orel Mangala n'a pas joué à Liverpool, mais après 21 matchs, il a subi une rupture du ligament croisé en janvier, mettant fin à sa saison et son aventure à Everton.

Une recrue interne pour la saison prochaine à l'OL ?

Depuis trois mois, l'international belge est en pleine rééducation et il la finira du côté de l'OL dans les prochaines semaines. Lundi, le club liverpuldien a confirmé ce qui était attendu par tous : le retour de Mangala dans la capitale des Gaules. Ne disposant pas d'une option d'achat, Everton va en rester là avec Orel Mangala. "Everton peut confirmer que Jack Harrison, Jesper Lindstrøm, Orel Mangala et Armando Broja retourneront dans leurs clubs d'origine lorsque leurs prêts expireront à la fin du mois prochain", peut-on lire sur le communiqué de la formation de Premier League. Avec une possible interdiction de recrutement, l'OL va-t-il miser sur son milieu pour la saison prochaine ? Difficile d'imaginer autre issue.