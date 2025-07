Mercato : et si Tagliafico restait finalement à l’OL ?

Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec l’OL, Nicolas Tagliafico n’a pas encore rebondi dans un autre club. Malgré la cure d’austérité, l’Argentin pourrait tout de même prolonger avec le club rhodanien.

Il avait été laissé de côté depuis trois semaines, mais le mercato a enfin repris une part importante dans le quotidien de l’OL. Le maintien en Ligue 1 prononcé mercredi a relancé la machine. L’équipe de Matthieu Louis-Jean va désormais marcher à plein régime pour tenter de renforcer la formation de Paulo Fonseca déjà orpheline d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki depuis quelques semaines. De Nicolas Tagliafico également ? Depuis le 1er juillet et la fin de son contrat, l’Argentin est libre comme l’air. Ayant profité de ses vacances, le latéral n’a pas encore choisi son nouveau challenge. Un challenge qui pourrait bien s’écrire encore entre Rhône et Saône, si l’on en croit L’Equipe. Depuis plusieurs mois, l’OL souhaite prolonger son vaillant joueur, comme indiqué par Olympique-et-Lyonnais, sans que cela débouche sur un accord. L’absence de Ligue des champions aurait d’ailleurs dû mettre définitivement un terme à cette collaboration.

Un salaire revu à la baisse ?

Cependant, Nicolas Tagliafico n'aurait pas écarté l’idée de poursuivre à Lyon, et ce, même à un tarif bien en dessous de ce qu’il percevait, avec la cure d'austérité. Si cela venait à se réaliser, le champion du monde 2022 enverrait un nouveau signe fort, lui qui a séduit les supporters par sa grinta. Depuis deux semaines, les fans lyonnais n’avaient d’ailleurs pas manqué de souligner l’absence d’hommage de l’OL à Tagliafico après trois saisons au club. Le signe que tout n’est pas perdu ? Peut-être, toutefois, ce ne sont pas les courtisans qui manqueraient pour une nouvelle pige en Europe. Dernièrement, Everton ou encore l’AS Roma auraient montré un intérêt sans qu'ils ne poussent plus les discussions pour le moment.