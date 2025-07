OL : la Ligue 1 présente sa nouvelle plateforme TV

La saison 2025-2026 sera retransmise, en partie, sur Ligue 1+. On y retrouvera huit matchs sur neuf, avec des offres entre 9,99 et 19,99 euros.

Le programme exact de la première journée de Ligue 1 se fait encore attendre. On sait simplement que l'OL ira à Lens le week-end du 16-17 août, et que le PSG ira à Nantes le dimanche à 20h45. Néanmoins, jeudi, la Ligue a dévoilé sa future plateforme, qui sera lancée le 15 août, juste avant le début du championnat. Nommée Ligue 1+, elle diffusera huit affiches sur neuf, la dernière étant visible sur beIN Sports.

Reprenant les crénaux de DAZN, elle retransmettra les parties du vendredi (21 heures), deux rencontres le samedi (19 et 21 heures), ainsi que le cinq matchs le dimanche, dont le multiplexe et le choc de la journée (15, 17 heures et 20h45). Deux émissions spéciales sont prévues après les duels du samedi soir et le multiplexe du dimanche à 17 heures.

Une offre à 15 euros sans engagement

Parmi les points à retenir de la présentation, il y a notamment le prix de l'abonnement. Pour le grand public, il faudra débourser 14,99 euros, ou 19,99 euros si vous ne vous engagez pas. Vous aurez alors le droit à deux utilisateurs par foyer.

Les plus jeunes, les -26 ans ont le droit à un tarif réduit à 9,99 euros. Il existera aussi une offre mobile à 14,99 euros sans engagement. Pour ces deux propositions, un seul écran sera autorisé.

Distribuée par Orange, SFR ou encore DAZN

Au-delà des consultants (nous retrouverons Benoît Cheyrou), des journalistes et des commentateurs œuvrant sur la chaîne, sachez qu'elle sera distribuée sur Free, la TV d'Orange, Bouygues Telecom, SFR et DAZN. D'autres accords sont à prévoir. Elle sera également disponible via les plateformes OTT (service par contournement).

Avec l'ambition d'obtenir un million d'abonnés au terme de la première saison, Ligue 1+ aura la lourde tâche de réussir là où ses devancières ont échoué. Pour l'instant sans l'appui de Canal + pour l'y aider.