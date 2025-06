OL - Ligue 1 : Canal Plus renonce à diffuser la future chaîne

Un micro Canal Plus en Ligue 1 (Photo by JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP)

Un temps espéré pour être l’un des diffuseurs de la future chaîne 100% Ligue 1, Canal Plus a finalement fait marche arrière. Sur fond de désaccord sur le prix d’abonnement, le groupe annonce renoncer à la distribution.

C’est un feuilleton sans fin. Avec le retrait de DAZN et la volonté des présidents de club de miser sur la fameuse chaîne 100% Ligue 1, pourtant rejetée il y a un an, on se disait que le football français allait réussir à se sortir de cette impasse des droits TV. D’autant plus que Canal Plus était prêt à revenir dans le paysage. Tout était trop beau pour devenir une réalité pour l’OL et les autres formations de l’élite. Quand le 100% Ligue 1 s’était déjà transformé en un huit affiches sur neuf, puisque beIN Sports conserverait sa case du samedi, voilà que Canal Plus a fait machine arrière.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Maxime Saada a confirmé le retrait du groupe pour devenir l’un des diffuseurs de cette nouvelle chaîne. "Le rendez-vous avec LFP Média ? Il n’aura pas lieu. Nous avons informé la Ligue ce vendredi. C’est un rendez-vous manqué, Canal+ jette l’éponge. Nous avons choisi de renoncer. À date, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme de la Ligue 1."

"Il faut apprendre des erreurs avec DAZN"

Pourquoi un tel retournement de situation ? Diffuseur historique du football français, Canal + n’accompagnera pas le projet mené par Nicolas de Tavernost en raison de divergences sur les annonces faites par la LFP sur les grandes lignes de ce projet. : "Notre plus gros désaccord ? Le prix de l’abonnement, avoue le président du groupe. C’est le premier sujet de désaccord profond entre nous. Le pass 100% Coupes d’Europe est à 10€ chez nous. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la L1 la première année (8 matches sur 9 par journée) autour de 20€, comme évoqué par la Ligue. C’est trop élevé."

À ces chiffres, Canal Plus pointe également le manque de projection qu’offrait cette collaboration. La LFP Media avait la possibilité de sortir de l’affaire au bout de deux ans. Inenvisageable pour Maxime Saada. "Qu’est-ce qu’on construit en deux ans ? C’est une logique incompatible avec notre volonté de reconstruction et d’apporter le plus grand nombre d’abonnés possible à la chaine de la L1 au terme des quatre ans. J’aimais cette idée de redevenir un partenaire de premier plan." Ce ne sera pas le cas, du moins pour le moment.