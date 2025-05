DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Ce vendredi, la LFP a annoncé la fin de son conflit avec DAZN et un accord trouvé entre les deux parties. La plateforme britannique ne diffusera donc plus la Ligue 1 la saison prochaine.

Dans l’impasse au milieu du mois d’avril, la relation entre le diffuseur de la Ligue 1 DAZN et la Ligue de football professionnel s’est réchauffée ces derniers jours. Et Nicolas de Tavernost, nommé à la tête de la LFP Media il y a peu, y est pour beaucoup. L’avenir s’éclaircit un peu plus concernant la diffusion du championnat la saison prochaine. En effet, la LFP a annoncé ce vendredi que "dans le cadre de la médiation mise en place à l’initiative de M. Patrick Sayer, Président du Tribunal des activités économiques de Paris, LFP MEDIA et DAZN sont parvenues à un accord mettant fin à leur différend".

Stop ou encore avec DAZN ?

Un accord qui repose désormais sur deux solutions sur la table. La première, la Ligue décide de se séparer de DAZN et la plateforme lui verse l’indemnité de sortie de 100 millions d’euros, acceptée vendredi par l’instance sportive, selon les informations de RMC Sport. La seconde, la LFP décide de poursuivre avec DAZN dans son projet de création de chaîne 100% Ligue 1. Dans ce cas, la plateforme londonienne prend en charge la production de la chaîne pour un peu plus de 100 millions d’euros sur deux ans.

Les clubs de ligue 1 vont toucher l’avant-dernière échéance

De son côté, Nicolas de Tavernost envisagerait lui de sonder d’autres éventuels partenaires, comme beIN Sports ou encore Canal +, prêt à s’impliquer dans le projet de chaîne. La LFP se donnerait cinq semaines pour négocier et prendre une décision finale. Autre porte de sortie trouvée entre les deux protagonistes. Le paiement de l’échéance du 30 avril de 70 millions d’euros que DAZN devait verser aux clubs de Ligue 1. Cela ne pressait pas, car la plateforme avait encore jusqu’au 16 mai pour effectuer la transaction. Mais signe du réchauffement des relations avec la LFP, cette somme sera bien touchée par les 18 équipes avant cette date limite.