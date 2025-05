Mikautadze (OL) : "On a l’envie de jouer la Ligue des champions"

Avant-centre de l’OL contre Lens dimanche en raison de l’absence d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze aura un rôle central pour enchaîner une deuxième victoire de suite. L’attaquant géorgien rêve en grand dans ce sprint final.

Qu’est-ce qu’il faut garder de la victoire 4-1 de l'OL contre Rennes ?

Georges Mikautadze : Jouer, marquer des buts, être tous ensemble. Quand on joue au football, on sait nos qualités, ça marche très bien. Il faut rester sur cette dynamique et gagner contre Lens, dimanche.

Quel est le danger contre des équipes qui ne jouent plus rien comme Rennes ou Lens ?

La clé, ça va être nous et rien que nous. On sait qu’on a quelque chose à jouer encore. On avait établi des objectifs en début de saison comme celui d’aller en Ligue des champions. Il nous reste trois matchs et il faut se mettre dans la tête qu’on a notre destin entre nos mains. Gagner ces matchs, c’est nécessaire. En tant que compétiteurs, tous les joueurs ont envie de jouer cette grande compétition, on va tout faire pour y aller.

Il y a un OL sans Corentin Tolisso et avec. Quel est votre regard sur le milieu ?

Corentin est quelqu’un de très expérimenté, il parle beaucoup sur et en dehors du terrain. Il sait un peu tous nous gérer et quand il est là, ça va bien mieux. Quand on parle de football, il a son expérience et il nous donne de bons conseils.

En cette fin de saison, il y a logiquement beaucoup de bruit entre le mercato, la situation économique des clubs et pas seulement l’OL. Comment on gère ça ?

On essaye de ne pas trop y prêter attention. On sait que ça parle beaucoup, mais on a un objectif d’aller chercher cette place qualificative pour la Ligue des champions. On ne regarde pas trop ce qu’il se passe autour. On va dire que c’est notre boulot.