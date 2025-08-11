Mercato : Mathieu Valbuena (ex-OL) revient à l’Olympiakos

L’ancien joueur de l’OL revient à l’Olympiakos, club grec où il a déjà évolué, pour un nouveau chapitre de sa carrière. Il jouera avec la réserve.

L’Olympiakos a officialisé le retour de Mathieu Valbuena. Le milieu offensif français de 40 ans connaît bien la formation grecque. Entre 2019 et 2023, il a porté à 150 reprises le maillot rouge et blanc, devenant un joueur apprécié des supporters. Après une saison au Kallithea d’Athènes, il rejoint de nouveau le Pirée. Cette signature ne vise pas tant à renforcer l'effectif, mais surtout à encadrer les jeunes talents du club.

Connaissant déjà ce championnat et l’atmosphère unique du stade Karaiskakis, il devrait rapidement s’intégrer. Mais pas avec l'équipe première. En effet, L'Équipe précise qu'il devrait jouer en réserve, en deuxième division. Cela devrait le dernier exercice du milieu offensif, ce qu'il a évoqué dans un message sur Instagram. "Terminer ma carrière ici, avec vous, chers supporters, est le plus grand honneur de tous."

Un ancien Lyonnais toujours en activité

Avant ce retour en Grèce, l'ancien international français a porté les couleurs de l’Olympique lyonnais de 2015 à 2017. Durant ces deux années, il a disputé 76 matchs toutes compétitions confondues, marqué 12 buts et délivré 14 passe décisive. Il avait ensuite signé en faveur Fenerbahçe (2017-2019).

Joueur combatif, il s’est distingué par sa qualité technique et son sens du jeu collectif. Ce passage à l'OL ne fut pas toujours un long fleuve tranquille pour Valbuena, notamment en raison de son passif marseillais (2006-2014). Il restera néanmoins comme l'un des éléments moteurs du beau parcours en Ligue Europa en 2017.