Claude Puel (ex-OL) va reprendre du service en Ligue 1

Sans club depuis son départ de l’AS Saint-Étienne en 2021, Claude Puel va retrouver la Ligue 1 dans un club qu’il connait bien. Après s’être séparé de Franck Haise, l’OGC Nice va miser sur son ancien coach pour finir la saison.

Faire du neuf avec du vieux. C’est ainsi que l’OGC Nice a choisi de poursuivre son projet sous INEOS. Alors que l’actionnaire majoritaire devait donner un coup de fouet à l’essor du club niçois, c’est finalement un retour dans le futur que vont subir les Aiglons. Il y a quelques jours, Jean-Pierre Rivère faisait son retour à la présidence, qu’il avait lâchée en début de saison pour se concentrer sur la politique. Une mission commando de six mois qu’il ne sera pas le seul ancien à vivre. En effet, dimanche soir, Nice a décidé de se séparer de Franck Haise après des semaines de crispation médiatique et d’une situation sportive qui n’en finissait pas de se dégrader.

Retour au Parc OL le 15 février

Actuellement treizièmes de Ligue 1, les Aiglons n’ont plus gagné en championnat depuis le 29 octobre dernier. Ils se sont ainsi enfoncés dans une crise sportive et institutionnelle. Pour tenter de redresser la barre, le président Rivère a donc choisi de miser sur un homme qu’il connait bien, malgré une fin de collaboration difficile en 2016 : Claude Puel. Sans club depuis 2021 et la fin de son aventure à Saint-Étienne, l’ancien coach de l’OL va reprendre du service, avec Julien Sablé comme adjoint. Un retour surprise sur les bancs de Ligue 1.