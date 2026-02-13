Actualités
Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
Ada Hegerberg lors d’OL – Wolfsburg. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue des champions : Wolfsburg reste encore en vie pour affronter OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Mené 2-0 à dix minutes de la fin, Wolfsburg a trouvé les ressources à la maison pour revenir à 2-2 contre la Juventus Turin en barrages. Après le match aller, OL Lyonnes n’est pas plus avancé sur l’identité de son futur adversaire en quarts de finale de Ligue des champions.

    Il faudra patienter encore une semaine de plus. Cela aurait été le cas quoi qu’il arrive, mais OL Lyonnes aurait pu avoir un gros aperçu de son futur adversaire en quarts de finale de Ligue des champions si le barrage aller entre Wolfsburg et la Juventus Turin avait fini à la 80e minute. En menant 2-0 en Allemagne, la formation turinoise aurait fait un très grand pas vers la qualification pour le top 8 européen. Mais un match se joue sur 90 minutes, voire plus, et cela a bien servi Wolfsburg, ancien club de Jule Brand ou encore Ingrid Engen.

    Un quart aller à Wolfsburg ou à Turin pour les Fenottes

    Face à son public, l’équipe allemande a trouvé les ressources mentales pour réduire l’écart à la 83e minute sur penalty, avant d’égaliser au bout du temps additionnel grâce à Sarai Linder (90+5e). À 2-2, tout reste à jouer donc dans ce barrage entre les deux potentiels adversaires d’OL Lyonnes. Les Lyonnaises connaitront enfin l'heureux élu jeudi 19 février avec le match retour. Le quart aller se jouera les 24 ou 25 mars avant un retour à Décines le 2 avril à 21 heures.

