Ballon OL à l'entraînement
Ballon OL à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

Académie : l'OL a de nouveau reçu des clubs partenaires

  • par Gwendal Chabas

    • La semaine passée, l'OL a accueilli 14 éducateurs issus de ses clubs partenaires. Thématique de cette session : l'analyse des matchs à travers la vidéo.

    Il y avait de l'agitation au centre de formation de l'OL en début de semaine passée. En effet, le club a ouvert ses portes à 14 éducateurs venus de ses équipes partenaires. Cette saison, il a déjà procédé à plusieurs rencontres de ce genre, en novembre et en décembre. À chaque fois, la thématique de ces journées varie.

    Ici, il était question d'un point spécifique sur l’analyse, tout particulièrement l'usage de la vidéo comme un outil d'apprentissage tactique. Du côté lyonnais, la session était présentée par Josua Gonçalves, responsable analyse du jeu à l'Académie. Il était accompagné de Léo Garcia, analyste vidéo des U17.

    Ils ont assisté à OL - Laval

    Dans cette immersion, nous avions des représentants de Villefranche, de Bourgoin, du FBBP 01, du Vénissieux FC, de l'Éveil de Lyon, du FCRM 92, de l'Olympique Lyon Sud et de l'US Davézieux. Dans un premier temps, ils ont effectué la partie théorique afin de prendre en main les outils. Puis, ils ont pu s'en servir en conditions réelles.

    Ces dirigeants d'équipes amatrices ont également assisté au match de Coupe de France entre l'OL et Laval mercredi dernier (2-0). Ils étaient dans la tribune de presse en compagnie des analystes collaborant avec Paulo Fonseca. Ils ont ensuite échangé avec les membres du staff afin de mieux appréhender leur travail.

