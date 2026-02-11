Septième après la 13e journée, l’OL a grimpé sur le podium en cette 21e journée de Ligue 1. En huit journées et grâce à sa belle série, la formation rhodanienne a pu combler les sept points de retard qu’elle avait sur la 3e place, prenant même trois unités d’avance.

Qui aurait pu imaginer l'OL être troisième de Ligue 1 après 21 journées disputées ? En juillet dernier, personne puisque le club lyonnais était condamné à évoluer en Ligue 2 pour cet exercice 2025-2026. Et même avec le sauvetage de Michele Kang et de ses équipes, pas grand monde n'aurait misé sur une telle saison des coéquipiers de Corentin Tolisso. Portés par un état d'esprit où le collectif prime avant tout le reste, ils déjouent les pronostics depuis août dernier et ont même réussi à faire naître des ambitions et des rêves chez les supporters. Il faudra pour cela passer le toujours très important tournant du printemps, mais l'OL s'est donné les moyens d'y croire.

Lens a gardé son rythme et ne lâche rien à l'OL

La série de 12 victoires consécutives, dont six en championnat, aide forcément. Cela a permis à l'OL de faire plus que se replacer. Après le nul frustrant à Auxerre le 23 novembre dernier, la formation rhodanienne pointait à la 7e place avec sept longueurs de retard sur le podium. La question était avant tout de savoir si Paulo Fonseca et ses joueurs étaient en capacité de se mêler à la course à l'Europe, mais la petite, alors qu'ils restaient sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1. Le seul vrai creux pour le moment dans cette saison.

En l'espace de huit journées, l'OL a relancé la machine, a enchaîné les victoires, profité des errements adverses et ainsi comblé son retard sur le podium. Si Lens, troisième à la 13e journée, a continué son ascension et reste toujours à sept unités, l'OM a vu son avance fondre comme neige au soleil. Dix points perdus en huit journées sur l'OL.