Deuxième stage de l'année pour l'équipe de France U17. Entre le 15 et le 20 février, Kenan Doganay (OL) et ses coéquipiers défieront deux fois l'Italie.

En janvier dernier, José Alcocer avait convoqué Kenan Doganay et Adil Hamdani pour un rassemblement de quelques jours avec l'équipe de France U17. Un premier rendez-vous en 2026 qui servait à préparer une échéance cruciale. Fin mars, du 25 au 31, les Français disputeront le deuxième tour des éliminatoires à l'Euro.

Deux matchs contre l'Italie

Finalement, seul le milieu de terrain avait rejoint Clairefontaine à cette occasion. En février, ce sera également le cas. Il est le seul footballeur de l'OL à être appelé pour le stage qui aura lieu du 15 au 20 février. 21 membres de la génération 2009 y participeront.

L'occasion pour eux de disputer deux rencontres amicales contre l'Italie. Direction le centre technique fédéral Luigi-Ridolfi à Coverciano. Les deux matchs se joueront le mercredi 18 et le vendredi 20 février. Un dernier galop d'essai pour ce groupe avant de batailler pour obtenir sa place au tournoi continental du printemps prochain.

Un habitué des équipes de France

Kenan Doganay, élément moteur des U18 et U19 de l'Olympique lyonnais, est très souvent convoqué par les sélectionneurs. Il lui est même arrivé d'être capitaine au cours de ses 15 capes avec les U16 et les U17. Il a notamment remporté le prestigieux tournoi de Montaigu l'an dernier.

À noter qu'en plus d'Adil Hamdani, un autre jeune joueur de l'effectif professionnel n'a pas été convoqué en équipe nationale. Rémi Himbert ne figure pas dans la liste des U18 qui se réunissent à Clairefontaine du 16 au 18 février.