Mercato : "Plus Endrick joue, moins l’OL paye"

Arrivé cet hiver, Endrick a pour objectif de se relancer à l’OL. Après avoir réfuté la présence d’une clause, le club lyonnais confirme que le prix du Brésilien sera dégressif selon le nombre de matchs joués.

Un, deux ou trois matchs ? Ce mercredi, Endrick va connaitre sa sanction suite au carton rouge reçu samedi à Nantes. L’OL espère que la commission de discipline de la LFP se montrera conciliante. Le club mettra en avant la faible blessure du défenseur nantais, très certainement disponible dès ce week-end. Ce ne sera pas le cas d’Endrick qui manquera quoi qu’il arrive la réception de Nice dimanche (20h45). Un coup dur sportif pour Paulo Fonseca mais aussi financier. Suivant la décision de la commission, l’attaquant pourrait ainsi manquer plusieurs matchs. "Ça ne nous arrange pas, clairement", a déclaré Matthieu Louis-Jean mardi sur RMC.

Louis-Jean : "Il repartira au Real à la fin de la saison"

Pourquoi ? Car, après les rumeurs autour d’une clause de matchs à jouer et un démenti du club, le directeur technique a confirmé que le prix final d'un montant maximum d'un million d'euros d’Endrick pour six mois sera indexé sur son nombre de participations jusqu’à la fin de la saison. "Il y a une structure du deal qui fait que plus il joue, moins on paye". Si les deux derniers matchs de la phase de ligue de la Ligue Europa n’étaient logiquement pas pris en compte, cette exclusion va forcément avoir des conséquences sur la cagnotte finale à la fin de la saison, date du retour d’Endrick au Real Madrid, comme l’a confirmé Louis-Jean. "Il n’y a pas de sujet et d’ambiguïté."