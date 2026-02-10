France U16 : trois joueuses de l'OL Lyonnes retenues en stage

En même temps que les U17, l'équipe de France U16 se réunit à Clairefontaine à partir du 16 février. Avec trois Lyonnaises dans l'effectif.

Franck Plenecassagne a convoqué quatre Fenottes avec l'équipe de France U17 en février : Jenaye Lejort, Méhisane Zidi, Maelys Ane et Lea Motyka. L'OL Lyonnes place également des joueuses chez les U16. La sélectionneuse Peggy Provost a retenu trois membres du club rhodanien dans sa liste communiquée lundi.

Nous retrouvons chez les footballeuses de la génération 2010 les milieux de terrain Ainhoa Sagna et Yasmine Toubani. Devant, l'attaquante en forme chez les U19, Yasmine Benseba, est également de la partie. Les trois jeunes filles évoluent dans la formation menée par Rachel Saïdi qui lutte pour le titre lors de la phase élite.

Préparer le Mondial de Montaigu au printemps

Les Françaises ont rendez-vous à Clairefontaine du 16 au 20 février. Au cours de ce rassemblement, elles se mesureront à deux reprises à l'Italie. Deux matchs amicaux prévus les 18 et 20 février au CNF. Ce stage servira à préparer les Bleuettes au Mondial de Montaigu. Tournoi très réputé, il se tiendra entre fin mars et début avril. Elles y affronteront en phase de poules le Portugal, la Chine et l'Angleterre.