Ce lundi, le nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur la victoire de l'OL à Nantes, marquée par le rouge d'Endrick. Les Lyonnais devront faire sans le Brésilien pour au moins un match alors que se profile un calendrier important dans la course à la Ligue des champions.

Encore une victoire à débriefer. L'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" commence vraiment à s'habituer au luxe et ce n'est pas pour déplaire aux supporters. Ce lundi, le nouveau numéro de TKYDG est bien évidemment revenu sur le succès en terres nantaises dans les circonstances que l'on connait. Quand le deuxième thème sera centré sur le rouge d'Endrick et le côté sanguin du Brésilien, le première thème est revenu sur la culture de la gagne retrouvée à l'OL.

Un mois de mars décisif pour le podium ?

En faisant le dos rond à la Beaujoire, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont prouvé que l'état d'esprit pouvait faire de grandes choses, en même temps qu'un brin de réussite. Il en faudra pour attaquer un mois de mars qui s'annonce encore bien intense entre la Ligue 1 avec des chocs contre l'OM et Monaco, la Coupe de France face à Lens et la Ligue Europa.