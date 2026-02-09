Ce lundi, le nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur la victoire de l'OL à Nantes, marquée par le rouge d'Endrick. Les Lyonnais devront faire sans le Brésilien pour au moins un match alors que se profile un calendrier important dans la course à la Ligue des champions.
Encore une victoire à débriefer. L'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" commence vraiment à s'habituer au luxe et ce n'est pas pour déplaire aux supporters. Ce lundi, le nouveau numéro de TKYDG est bien évidemment revenu sur le succès en terres nantaises dans les circonstances que l'on connait. Quand le deuxième thème sera centré sur le rouge d'Endrick et le côté sanguin du Brésilien, le première thème est revenu sur la culture de la gagne retrouvée à l'OL.
Un mois de mars décisif pour le podium ?
En faisant le dos rond à la Beaujoire, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont prouvé que l'état d'esprit pouvait faire de grandes choses, en même temps qu'un brin de réussite. Il en faudra pour attaquer un mois de mars qui s'annonce encore bien intense entre la Ligue 1 avec des chocs contre l'OM et Monaco, la Coupe de France face à Lens et la Ligue Europa.
A quoi bon attendre le tirage des 1/8eme de l’europa league ???
Ça y est ,j’ai mes sésames, juste à côté du kop sud.
J’en salive déjà.
😋🔴🔵
Salut,
T as payé 25 ?
Avant de penser à Marseille et au mois de Mars nous avons 2 matchs très importants à gagner !
Pour continuer à gagner en confiance et avoir un ascendant psychologique sur les adversaires à venir.
Cependant il faut impérativement que Adam et Rachid prennent conscience de l’importance qu’ils ont dans cette période et prennent exemple sur Afonso dans l’état d’esprit car :
-Ernest ne jouera visiblement pas cette saison
-Endrick ne jouera pas Strasbourg et Nice (et ne défend pas contrairement à tous les offensifs !)
-Malick va mettre du temps à retrouver son prime
-Roman doit régler qq pb physique et s’intégrer au jeu
Si quelqu’un en sait plus pour la Mangouste ça serait interessant de savoir ce qu’il se passe…rechute pour le même genoux ? Adducteurs ?
Quoi qu’il en soit merci à cette équipe de nous refaire découvrir le football en sport d’équipe, aventure humaine et non en sommes de starlettes qui pensent à leur prochain contrat !