OL Académie : les U19 féminines enchaînent contre Montpellier

Après la défaite inaugurale contre le PSG, les U19 de l’OL viennent d’enchaîner un deuxième succès de suite. À domicile, les Lyonnaises ont pris le meilleur sur Montpellier (2-1).

Après une première phase parfaite avec dix victoires en dix matchs, on s’attendait à ce que les U19 féminines de l’OL Lyonnes roulent sur la phase Élite. Seulement, tout ne s’est pas passé comme prévu avec une défaite d’entrée de jeu contre le PSG. Le club parisien fait pour le moment la course en tête avec neuf points sur neuf possibles, mais les Lyonnaises se sont bien reprises après ce premier accroc. Vainqueures du Paris FC il y a deux semaines, les joueuses de Rachel Saïdi ont enchaîné dimanche à la maison.

Un derby contre l'ASSE pour la prochaine journée

Opposé à Montpellier, l’OL Lyonnes s’est imposé 2-1 dans cette troisième journée de la phase Élite. Les coéquipières de Maïssa Fathallah, redescendue avec les U19 après sa première titularisation en pro en milieu de semaine, n’ont eu besoin que de trois minutes pour faire le break. Après l’ouverture du score de Yasmine Benseba à la 32e minute, Léa Motyka a inscrit le deuxième but lyonnais à la 35e. La réduction du score de Montpellier à la 88e a pu créer un petit vent de panique mais les U19 lyonnaises ont tenu bon et sont les nouvelles dauphines du PSG avec six points. Prochain rendez-vous avec un derby contre l’ASSE le dimanche 22 février.