OL : Merah a mis fin au bizutage de Tolisso

Ayant fait ses débuts à l’OL cette saison, Khalis Merah peut compter sur les conseils de Corentin Tolisso. Le capitaine joue les grands frères pour le faire garder les pieds sur terre.

Cette saison, la situation économique de l’OL a poussé la direction à miser sur le réservoir de l’Académie. Plusieurs jeunes ont gravi les échelons jusqu’au groupe professionnel. Khalis Merah fait partie de ces noms et a été l’une des très bonnes surprises de l’intersaison rhodanienne. Ayant joué tous les amicaux, le milieu a impressionné, au point de se faire une vraie place dans la rotation de Paulo Fonseca. Si l’impact de la Ligue 1 et du football de haut niveau en fait avant tout un remplaçant de luxe, Merah a déjà disputé 24 matchs cette saison. Une ascension express pour un joueur qui était encore capitaine des U19 la saison passée.

Un moyen de garder les pieds sur terre

Dans un environnement qui aime voir les jeunes pousses de l’Académie briller, l’ancien de l’US Meyzieu peut compter sur l’entourage familial pour ne pas prendre la grosse tête. Mais aussi sur les cadres du vestiaire. Avec Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso, Khalis Merah a trouvé deux mentors qui le poussent et lui font garder les pieds sur terre. Buteur en Ligue Europa contre le PAOK il y a dix jours, le jeune milieu a mis fin à un bizutage qui durait depuis six mois, comme il l'a avoué à Téléfoot. "Je prends les conseils de Tolisso avec plaisir. Il me propose des défis aussi. J’ai dû nettoyer ses crampons tous les jours jusqu’à marquer mon premier but." La punition a pris fin le 29 janvier dernier.