Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL – Go Ahead Eagle (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL : Merah a mis fin au bizutage de Tolisso

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Ayant fait ses débuts à l’OL cette saison, Khalis Merah peut compter sur les conseils de Corentin Tolisso. Le capitaine joue les grands frères pour le faire garder les pieds sur terre.

    Cette saison, la situation économique de l’OL a poussé la direction à miser sur le réservoir de l’Académie. Plusieurs jeunes ont gravi les échelons jusqu’au groupe professionnel. Khalis Merah fait partie de ces noms et a été l’une des très bonnes surprises de l’intersaison rhodanienne. Ayant joué tous les amicaux, le milieu a impressionné, au point de se faire une vraie place dans la rotation de Paulo Fonseca. Si l’impact de la Ligue 1 et du football de haut niveau en fait avant tout un remplaçant de luxe, Merah a déjà disputé 24 matchs cette saison. Une ascension express pour un joueur qui était encore capitaine des U19 la saison passée.

    Un moyen de garder les pieds sur terre

    Dans un environnement qui aime voir les jeunes pousses de l’Académie briller, l’ancien de l’US Meyzieu peut compter sur l’entourage familial pour ne pas prendre la grosse tête. Mais aussi sur les cadres du vestiaire. Avec Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso, Khalis Merah a trouvé deux mentors qui le poussent et lui font garder les pieds sur terre. Buteur en Ligue Europa contre le PAOK il y a dix jours, le jeune milieu a mis fin à un bizutage qui durait depuis six mois, comme il l'a avoué à Téléfoot. "Je prends les conseils de Tolisso avec plaisir. Il me propose des défis aussi. J’ai dû nettoyer ses crampons tous les jours jusqu’à marquer mon premier but." La punition a pris fin le 29 janvier dernier.

    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 8 Fév 26 à 13 h 38

      Sacré coco , essentiel dans la vie du vestiaire .
      Et tout autant sur le terrain , on espère son retour contre Nice .
      Niartey a profité de l'interim pour enchainer 3 matchs !
      Et ô belle surprise , il fut très très bon hier soir , son meilleur match depuis son arrivée !
      Un très belle alternative à coco et pourquoi pas les faire jouer ensemble avec Morton ?
      ( désolé pour Tessman , mais techniquement , on n'est pas dans le même registre )

      Signaler
    2. Avatar
      KIM K - dim 8 Fév 26 à 14 h 01

      Nartey va devenir le complément idéal ( à la place de Mérah ) au milieu de terrain avec Coco et Morton .

      Signaler
    3. Avatar
      regard01 - dim 8 Fév 26 à 14 h 08

      Coco peut demander à Guezzal pour la suite. Il aura ad vitam un nettoyeur de crampons.

      Signaler
    4. Requinqué, fier et lyonnais
      Requinqué, fier et lyonnais - dim 8 Fév 26 à 14 h 31

      Bonjour à toutes et à tous, je suis tellement fier de nos jeunes de la formation. J'écrivais en juillet que je me réjouissais que l'on fasse la place aux jeunes. J'étais optimiste à ce sujet. Je demandais également de l'indulgence pour Niakhate en disant qu'il avait été décevant. Mais qui sait, peut-être allait-il devenir un vrai cadre cette saison. Tous m'ont donné raison et sont même allés encore au-delà de mes espérances. Je plaidais également pour le recrutement de joueurs dans des championnats moins visibles en citant Naples qui avait mené cette politique avec une grande réussite quelques années plus tôt. Il fallait construire un esprit d'équipe au lieu d 'aligner des individualités quand bien même talentueuses.
      Là encore, c'est un remarquable travail qui a été accompli par le staff et qui va dans le bon sens.
      Même si j'ai cédé au désespoir il y a quelques mois de cela lors d'un résultat décevant, je tiens à exprimer toute mon humble reconnaissance de supporteur lambda à l'équipe et au club jusqu'à la Présidente, Mme Kang. Merci!

      Je suis également très fier de notre gone Rayan Cherki pour ce qu'il accomplit à Manchester City. Je suis certains matchs pour lui et je vais de temps en temps sur leur forum. Toujours la même image attachée à lui: talentueux et magique pour les uns, talentueux et grosse tête pour les autres. Méritant un ballon d'or pour les uns ou d'être entartré pour les autres.
      Pourtant, il suffit de le lire en interview pour voir que la seule chose qui l'anime, c'est le plaisir de jouer et de tenter des gestes. C'est un bon gars qui j'espère aura un jour toute la reconnaissance qu'il mérite. C'est un joueur rare.

      Plus que jamais requinqué, fier et lyonnais!

      Allez l'OL!

      Signaler

    derniers commentaires
