Quatre jours après le match de Coupe LFFP, l’OL Lyonnes retrouve le championnat pour le derby contre Saint-Etienne. Jonatan Giraldez n'a pas tout bouleversé pour une fois. Plusieurs joueuses enchaînent après l'OM.

Première historique au Parc OL. Ce dimanche (15h), l'OL Lyonnes reçoit pour la première fois l'AS Saint-Etienne dans le Grand Stade. Un premier derby qui se jouera devant plus de 7 000 spectateurs et qui vient terminer sept derniers jours fructueux. Après la victoire contre le PSG dimanche dernier, les Lyonnaises ont enchaîné avec une qualification en Coupe LFFP mercredi face à l'OM. Pour ce troisième match en une semaine, Jonatan Giraldez a un peu dévié de sa ligne directrice depuis le début de la saison. S'il a l'habitude de tout changer d'un match à l'autre, l'Espagnol a renié ses principes.

La ligne d'attaque totalement repensée

Pour ce derby, elles sont cinq à enchaîner une deuxième titularisation de suite. Féerine Belhadj continue de profiter des absences d'Endler et Micah. En défense, Lawrence et Svava occuperont encore les couloirs, malgré les retours de Bacha et Tarciane dans le groupe. Au milieu, Yohannes et Benyahia, qui sera capitaine pour la première fois, feront équipe avec Shrader, qui prend la place de Heaps. C'est finalement devant que tout change avec les titularisations de Diani, Katoto et Chawinga.

La composition d’OL Lyonnes : Belhadj - Lawrence, Engen, Nelhage, Svava - Yohannes, Albert, Benyahia - Diani, Katoto, Chawinga