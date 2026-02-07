L'OL se méfie des contres nantais

À l'image de ce qu'a pu faire Laval mercredi, le FC Nantes devrait attendre l'OL et essayer de le surprendre en contre ce samedi (21h05). Paulo Fonseca s'en méfie particulièrement.

Grâce à un Rémy Descamps particulièrement vigilant, l'OL s'est sorti sans dommage de son 8e de finale de Coupe de France face à Lacal (2-0). Mais sur plusieurs contres, les Mayennais ont fait passer de gros frissons dans les travées du stade de Décines. Un scénario voué à se répéter ce samedi à la Beaujoire (21h05) ? Le FC Nantes a en tout cas pris bonne note de la prestation défensive lavaloise.

"Le principal sera de contrôler leurs attaques rapides"

L'Olympique lyonnais doit s'attendre à une opposition similaire. Ahmed Kantari devrait aligner cinq défenseurs et essayer de réduire les espaces dans l'axe. "C'est une équipe qui n’est pas dans un bon moment, mais elle a des qualités et reste très dangereuse sur les contres, notamment avec Matthis Abline et Rémy Cabella. C’est une équipe difficile à jouer, car elle défend bien et reste très compacte, soulignait Paulo Fonseca. Le principal sera de contrôler leurs attaques rapides."

Les Canaris auront peut-être un sursaut d'orgueil, eux qui restent sur trois revers de suite. Ils tenteront de se réveiller après l'enchaînement de désillusions, surtout à domicile. Les Ligériens n'ont plus gagné à la Beaujoire depuis le 30 août 2025.