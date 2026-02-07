Actualités
Dominik Greif lors d'OL - Nantes
Dominik Greif lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'OL se méfie des contres nantais

  • par Gwendal Chabas

    • À l'image de ce qu'a pu faire Laval mercredi, le FC Nantes devrait attendre l'OL et essayer de le surprendre en contre ce samedi (21h05). Paulo Fonseca s'en méfie particulièrement.

    Grâce à un Rémy Descamps particulièrement vigilant, l'OL s'est sorti sans dommage de son 8e de finale de Coupe de France face à Lacal (2-0). Mais sur plusieurs contres, les Mayennais ont fait passer de gros frissons dans les travées du stade de Décines. Un scénario voué à se répéter ce samedi à la Beaujoire (21h05) ? Le FC Nantes a en tout cas pris bonne note de la prestation défensive lavaloise.

    "Le principal sera de contrôler leurs attaques rapides"

    L'Olympique lyonnais doit s'attendre à une opposition similaire. Ahmed Kantari devrait aligner cinq défenseurs et essayer de réduire les espaces dans l'axe. "C'est une équipe qui n’est pas dans un bon moment, mais elle a des qualités et reste très dangereuse sur les contres, notamment avec Matthis Abline et Rémy Cabella. C’est une équipe difficile à jouer, car elle défend bien et reste très compacte, soulignait Paulo Fonseca. Le principal sera de contrôler leurs attaques rapides."

    Les Canaris auront peut-être un sursaut d'orgueil, eux qui restent sur trois revers de suite. Ils tenteront de se réveiller après l'enchaînement de désillusions, surtout à domicile. Les Ligériens n'ont plus gagné à la Beaujoire depuis le 30 août 2025.

    à lire également
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca admiratif du travail des scouts lyonnais

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    L'OL se méfie des contres nantais 16:50
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca admiratif du travail des scouts lyonnais 16:00
    Ligue 1 : l'OL peut-il mettre la pression sur l'OM ? 15:10
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    Nantes : un groupe presque au complet face à l'OL 14:20
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Ligue 1 : Šulc (OL) remporte le prix du but du mois de janvier 13:30
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Face au FC Nantes, l'historique récent plaide pour l'OL 12:40
    Des supporters devant le Parc OL
    OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Nantes - OL : Maitland-Niles, Tessmann et Moreira attendus dans le 11 11:00
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h) 10:10
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif 09:25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    À Nantes, l'OL s'en sortira aussi grâce à sa défense 08:40
    Nantes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    Mercato : Tessmann "a tout donné" pour pouvoir être à l’OL 07:30
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC 06/02/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Nantes - OL : Ghezzal seul retour, première convocation pour Kamara 06/02/26
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL recevra le Paris FC le 8 mars à 20h45 06/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Ligue Europa : Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste 06/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut