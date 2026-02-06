Fonseca s'exprime sur une potentielle prolongation à l'OL

Sur une série de onze victoires consécutives, l’OL est sur un nuage. Une réussite qui porte le sceau de Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en 2027.

On est loin des visages fermés des dernières saisons. Depuis plusieurs semaines et même mois, c'est avant tout de la joie et des sourires qui animent les visages des joueurs de l'OL. Mais aussi celui de Paulo Fonseca. Après avoir mangé son pain noir pendant neuf mois, l'entraîneur portugais revit depuis début décembre et son retour sur le banc en Ligue 1. Hasard ou coïncidence, cela correspond à la série des onze victoires consécutives toutes compétitions confondues de sa formation.

Bien plus détendu au moment de se présenter à la presse, Fonseca semble avoir trouvé la plénitude dans son aventure lyonnaise. Il sera bien évidemment jugé au printemps, au moment où tout compte dans une saison, mais le technicien profite du moment présent. "Je suis très content ici. J'ai une grande relation avec Matthieu (Louis-Jean). Une grande relation avec Benjamin (Charier). Avec Michael (Gerlinger) plus directement. Je pense qu'il est difficile d'avoir une meilleure relation que celle que nous avons. Ils sont toujours à nos côtés. Ils font tout pour aider le groupe. Pour améliorer le groupe de travail. Je pense qu'ils ont fait jusqu'à maintenant un grand travail. Nous ne pouvons pas oublier comment on a commencé cette saison."

"Je valorise la confiance des personnes qui travaillent avec moi"

Dithyrambique envers sa direction qui l'a soutenu pendant la tempête médiatique liée à sa suspension, Paulo Fonseca n'oublie pas d'où il revient. Seulement, dans la bonne passe actuelle, personne ne peut occulter l'impact du travail réalisé par l'ancien coach du LOSC. Sous contrat jusqu'en 2027, Fonseca assure qu'"aucune discussion n'a été entamée pour le moment" concernant une prolongation de contrat, mais si "le club a cette intention, nous aurons le temps de parler". Après l'échec de son passage à l'AC Milan, celui qui est né au Mozambique semble avoir désormais d'autres priorités qu'un top club.

C'est en tout cas le discours dispensé ce vendredi, même si la réalité pourrait être tout autre. "Je suis à un âge où je valorise les choses qui sont importantes pour moi. Cette question de la confiance dans mon travail est très, très importante. Je suis à un âge où je valorise les personnes qui travaillent avec moi. J'aime beaucoup avoir à côté de moi des personnes qui me comprennent. Et qui me soutiennent." À Lyon, et dans son passage difficile à son arrivée, Paulo Fonseca a eu la chance de trouver un environnement positif. Cela fera peut-être pencher la balance dans le bon sens dans les prochains mois.