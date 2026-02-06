OL : Tolisso ne fera finalement pas le voyage à Nantes

Présent à l’entraînement ce vendredi, Corentin Tolisso ne fera pas le déplacement à Nantes, samedi (21h05). Pas encore à 100%, le capitaine de l’OL va profiter d’une semaine complète pour revenir en plein forme.

Sa présence à l'entraînement ce vendredi matin avait donné de l'espoir. Ayant manqué les trois derniers matchs de l'OL, Corentin Tolisso a fait son retour à la veille du déplacement à Nantes. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui fustige l'état physique de ses joueurs depuis quelques jours. Seulement, il ne faut pas crier victoire trop vite puisque le capitaine ne sera pas à la Beaujoire, samedi (21h05). En effet, le coach portugais a douché certains espoirs, ce vendredi en conférence de presse. "Il a fait l’entraînement, il récupère bien mais il n’est pas à 100%. Il y a trop d’incertitude autour de lui, c’est pour ça qu’il restera à Lyon."

Yaremchuk reprendra la semaine prochaine avec le groupe

Au repos forcé ce week-end, Corentin Tolisso aura une semaine supplémentaire pour se remettre à niveau avant la venue de Nice au Parc OL. Le milieu ne sera pas le seul absent à Nantes. Pour la 21e journée de Ligue 1, Ruben Kluivert est également forfait et cela semble plus grave que ce que laissait entendre Fonseca avant Laval. "On va voir s'il sera remis contre Nice". Roman Yaremchuk qui s'est entraîné en salle pendant toute la semaine ne fera pas le voyage en Loire-Atlantique mais "reprendra l'entraînement collectif dès le début de la semaine prochain".