OL : Tolisso ne fera finalement pas le voyage à Nantes

  • par David Hernandez
    • Présent à l’entraînement ce vendredi, Corentin Tolisso ne fera pas le déplacement à Nantes, samedi (21h05). Pas encore à 100%, le capitaine de l’OL va profiter d’une semaine complète pour revenir en plein forme.

    Sa présence à l'entraînement ce vendredi matin avait donné de l'espoir. Ayant manqué les trois derniers matchs de l'OL, Corentin Tolisso a fait son retour à la veille du déplacement à Nantes. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui fustige l'état physique de ses joueurs depuis quelques jours. Seulement, il ne faut pas crier victoire trop vite puisque le capitaine ne sera pas à la Beaujoire, samedi (21h05). En effet, le coach portugais a douché certains espoirs, ce vendredi en conférence de presse. "Il a fait l’entraînement, il récupère bien mais il n’est pas à 100%. Il y a trop d’incertitude autour de lui, c’est pour ça qu’il restera à Lyon."

    Yaremchuk reprendra la semaine prochaine avec le groupe

    Au repos forcé ce week-end, Corentin Tolisso aura une semaine supplémentaire pour se remettre à niveau avant la venue de Nice au Parc OL. Le milieu ne sera pas le seul absent à Nantes. Pour la 21e journée de Ligue 1, Ruben Kluivert est également forfait et cela semble plus grave que ce que laissait entendre Fonseca avant Laval. "On va voir s'il sera remis contre Nice". Roman Yaremchuk qui s'est entraîné en salle pendant toute la semaine ne fera pas le voyage en Loire-Atlantique mais "reprendra l'entraînement collectif dès le début de la semaine prochain".

    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca s'exprime sur une potentielle prolongation à l'OL
    15 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 6 Fév 26 à 13 h 25

      Pfff la tuile , ça fera donc 4 matchs sans lui .
      Et pas de Kluivert non plus .
      Va falloir faire enchainer Merah je ne sais pas s'il va tenir le choc .
      Niartey après sa presta fantome je suis refroidi .
      Qui avec Tessman Morton ?

      courage les gones , dernier coup de collier avant une semaine de récupération enfin .

      Les jeunes devront aider à finir le match ( Himbert , Hamdani )

      1. Avatar
        pathetikOL - ven 6 Fév 26 à 14 h 31

        et Mata ... ? Karabec (en l'absence de Tolisso, avec un Sulc à préserver également) a pour moi l'occasion de montrer s'il a du caractère et l'esprit d'équipe, peut on compter sur lui ?

    2. Avatar
      BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 13 h 43

      Oh non ça fait mal. On va devoir enchainer avec le même groupe. Au moins AMN a pu souffler un peu, Moreira pas tellement. Au milieu Tessmann peut revenir mais avec son style plutôt défensif on va manquer de créativité comme au dernier match.

      AMN - Mata - Niakhaté - Abner
      Tessmann - Morton
      Merah (ou Nartey)
      Endrick - Sulc - Moreira

      Ça reste pas trop mal malgré tout

      1. Juni38
        Juni38 - ven 6 Fév 26 à 13 h 47

        ça reste même plus que bien , sur le papier c'est une super équipe , sauf que les joueurs ne seront pas à 100% ( en espérant que tyler soit remis complètement )

      2. Avatar
        metallica - ven 6 Fév 26 à 14 h 26

        Ca va etre ca la compo effectivement, sachant 1/ que Fonseca a dit qu il changerait probablement 3 joueurs vs. Laval et 2/ qu 'on a malheureusement pas trop le choix.

    3. Avatar
      piedicortedigaggio - ven 6 Fév 26 à 13 h 52

      FONSECA surprotège au moindre bobo. Ok, mais à un moment peut-être qu'on peut arrêter d'avoir toujours peur.

      La peur ça donne des 3-3 contre le PFC par exemple.

      1. Avatar
        BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 14 h 05

        C'est vrai qu'il y a cette impression qu'a chaque fois c'est "rien de grave, on le met au repos par prévention", mais qu'au final on fait 3-4 matchs sans le joueur en question..

        Après j'imagine que si le joueur est prêt, il joue.
        Il n'y a pas de surprotection inutile, ce serait complètement contre-productif de la part de Fonseca.

    4. Avatar
      Tahiti - ven 6 Fév 26 à 14 h 17

      Tant que l'équipe gagne il n'a aucun raison de cramer un joueur de retour de blessure.

      Le seul et uniquement objectif de la saison doit être de gagner la Ligue Europa. Aucune grosse équipe historique, Favoris, ils faut gérer les titulaires au mieux, ne pas cramer les revenants, utiliser les jeunes tant qu'ils sont capable d'apporter.

      Il ne faut pas oublier que c'est la qualif en Ligue Europa que l'ont vise en L1, la LDC n'est pas intéressante (osef de l'argent) et nous serions dans le chapeau D, il n'y a qu'à voir les points Européen de l'OM cette année pour voir qu'on prendra beaucoup plus de plaisir à viser la gagne de Ligue Europa au moins le temps d'avoir retrouver une place en chapeau B/C (qui est accessible avec 2 nouvelles saisons pleines de LigueEuropa)

      1. Juni38
        Juni38 - ven 6 Fév 26 à 14 h 26

        Très juste , un retour en LDC hausserait tellement la marche , que ça serait trop tôt pour cet OL en pleine reconstruction et en période de restriction budgétaire .
        Pour aligner une équipe compétitive face à des cadors européens en étant en chapeau D , il faudrait des moyens que l'on aura pas l'été prochain , et il y a de grandes chances de subir le même sort que l'OM cette saison : se faire balayer .

      2. Avatar
        metallica - ven 6 Fév 26 à 14 h 27

        Avec notre quart de l annee derniere et un bon resultat en C3 cette annee, es tu sur qu on serait en chapeau 4??

        1. OLVictory
          OLVictory - ven 6 Fév 26 à 14 h 29

          Ca sert à quoi les chapeaux avec la nouvelle formule d'une poule unique ?
          ça existe encore ?

        2. Avatar
          BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 14 h 31

          Oui il me semble que ça détermine quand même les 8 adversaires que tu vas jouer.

        3. OLVictory
          OLVictory - ven 6 Fév 26 à 14 h 33

          OK, merci

      3. Avatar
        BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 14 h 29

        Tahiti, sur le principe oui il y aura toujours plus de chances de viser un titre en Europa League.

        Mais comment refuser de vouloir jouer la LDC ? "Osef de l'argent" quand on est supporter lambda qui regarde juste les matchs, oui, mais quand on connait la réalité économique du club, ça ferait énormément de bien !

        Même en étant dans le chapeau D, on pourrait jouer de grosses affiches contre des top équipes européennes, j'avoue que ça fait rêver quand même. Sachant que l'OL n'est jamais ridicule en campagne européenne, on ne va pas faire de la figuration, même si l'adversité s'annonce redoutable.

    5. OLVictory
      OLVictory - ven 6 Fév 26 à 14 h 31

      Pour la survie du club, il est primordial de se qualifier en LDC. C'est l'objectif n°1 du club, sans aucun doute possible. Pour les supporters, c'est un peu différent !

