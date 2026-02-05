Actualités
Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
Rachid Ghezzal lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL : Rachid Ghezzal présent à l'entraînement

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Absent depuis la mi-janvier, Rachid Ghezzal a fait son retour à l'entraînement jeudi. Il n'a plus joué depuis le 21 décembre 2025.

    Le recrutement hivernal a sans doute assombri ses possibilités de temps de jeu, autant que l'avènement de Rémi Himbert et Adil Hamdani. Rachid Ghezzal est revenu à l'OL l'été, mais il n'a jamais pesé depuis le début de la saison. Privé d'Europa Ligue, excepté lors du premier match, l'ailier a disputé 9 des 31 rencontres de l'Olympique lyonnais.

    Son nombre de minutes est famélique (187), son retour étant avant tout marqué par sa titularisation contre le PSG en novembre (2-3). Si Paulo Fonseca a beaucoup fait appel à lui de septembre à novembre, l'international algérien a disputé seulement deux parties entre décembre et janvier. Il est entré en jeu contre Le Havre (une minute) et Saint-Cyr Collonges (24).

    Rejouera-t-il avec l'OL ?

    Cela reste à ce jour sa dernière apparition sur un terrain. Présent dans le groupe face à Monaco et Lille en début d'année, il n'était pas entré en jeu. Puis, il s'est blessé aux adducteurs avant la venue de Brest (2-1). Le reverra-t-on sur la pelouse avec le maillot rhodanien ?

    La question peut se poser. En tout cas, le footballeur de 33 ans était à l'entraînement ce jeudi. Une séance qui concernait surtout les remplaçants et les entrants de mercredi face à Laval (2-0). Paulo Fonseca donnera plus d'indications sur la forme physique du groupe, qui l'inquiète, vendredi en conférence de presse. À 24 heures d'affronter Nantes en Ligue 1 (samedi 21h05).

    4 commentaires
    1. Avatar
      Mopi do Brasil - jeu 5 Fév 26 à 18 h 23

      Les places sont précieuses dans le groupe. Et cela va être encore pire avec les retours de Mangala, Fofana et Nuamah. Karabec et Ghezzal n'ont pas su saisir leur chance quand ils en avaient l'opportunité, contrairement à Moreira et Himbert.

    2. olympiklyon
      olympiklyon - jeu 5 Fév 26 à 18 h 28

      On a des infos sur Tolisso ?

      1. Koko
        Koko - jeu 5 Fév 26 à 18 h 36

        33 ans? Il fait vraiment 10 ans de plus Ghezzal...

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 5 Fév 26 à 18 h 44

      Il a pas été prêté jusqu'en juin ?...

