OL : Rachid Ghezzal présent à l'entraînement

Absent depuis la mi-janvier, Rachid Ghezzal a fait son retour à l'entraînement jeudi. Il n'a plus joué depuis le 21 décembre 2025.

Le recrutement hivernal a sans doute assombri ses possibilités de temps de jeu, autant que l'avènement de Rémi Himbert et Adil Hamdani. Rachid Ghezzal est revenu à l'OL l'été, mais il n'a jamais pesé depuis le début de la saison. Privé d'Europa Ligue, excepté lors du premier match, l'ailier a disputé 9 des 31 rencontres de l'Olympique lyonnais.

Son nombre de minutes est famélique (187), son retour étant avant tout marqué par sa titularisation contre le PSG en novembre (2-3). Si Paulo Fonseca a beaucoup fait appel à lui de septembre à novembre, l'international algérien a disputé seulement deux parties entre décembre et janvier. Il est entré en jeu contre Le Havre (une minute) et Saint-Cyr Collonges (24).

Rejouera-t-il avec l'OL ?

Cela reste à ce jour sa dernière apparition sur un terrain. Présent dans le groupe face à Monaco et Lille en début d'année, il n'était pas entré en jeu. Puis, il s'est blessé aux adducteurs avant la venue de Brest (2-1). Le reverra-t-on sur la pelouse avec le maillot rhodanien ?

La question peut se poser. En tout cas, le footballeur de 33 ans était à l'entraînement ce jeudi. Une séance qui concernait surtout les remplaçants et les entrants de mercredi face à Laval (2-0). Paulo Fonseca donnera plus d'indications sur la forme physique du groupe, qui l'inquiète, vendredi en conférence de presse. À 24 heures d'affronter Nantes en Ligue 1 (samedi 21h05).