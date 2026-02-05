Actualités
Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd’hui à l’OL Lyonnes (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

OL Lyonnes - OM (4-0) : Giráldez applaudit "l'excellente" première période

  • par Gwendal Chabas

    • Sans trembler, l'OL Lyonnes a écarté l'OM de la Coupe LFFP mercredi (4-0). Jonatan Giráldez a particulièrement apprécié le premier acte de son équipe.

    L'ouverture du score de Vicki Becho dès la 3e minute a idéalement lancé l'OL Lyonnes. Derrière, l'OM n'a jamais pu revenir dans ce quart de finale de la Coupe LFFP. Le suspense était nul dès la 30e minute, puisqu'Inès Benyahia (27e) et Ada Hegerberg (30e) avaient également trouvé la faille. Finalement, le leader du championnat s'est logiquement imposé 4 à 0. Il poursuit sa route dans cette nouvelle compétition.

    Giráldez loue les "belles combinaisons collectives"

    Au moment de commenter la prestation de ses troupes, Jonatan Giráldez a loué le début de la partie. "Je suis satisfait car la première période a été excellente, pour les buts, mais pas seulement. Le plus important, c'est comment nous avons joué offensivement et défensivement. On a obtenu beaucoup d'occasions grâce à de belles combinaisons collectives, soulignait l'Espagnol. Après la pause, l'idée était de poursuivre sur cette voie pour marquer encore plus. On termine à 4-0 donc c'est très bien, surtout qu'on a limité la dangerosité adverse sur les contres."

    Il reste toujours quelques soucis à la finition, mais l'entraîneur ne s'en formalise pas. "Oui c'est vrai. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, l'essentiel est de se créer des situations, même si je sais que mes joueuses veulent toujours marquer. Le prochain match sera une autre opportunité d'afficher davantage d'efficacité car sur les rencontres cruciales, il faudra être parfait", a-t-il néanmoins rappelé.

