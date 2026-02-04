Actualités
Mattéo Commaret, défenseur de Laval passé par l'OL
Mattéo Commaret, défenseur de Laval passé par l’OL (@StadeLavallois)

Mattéo Commaret (Laval) : "Un moment spécial de retrouver l'OL"

  • par David Hernandez

    • Membre de la génération 2002 comme Bradley Barcola ou Castello Lukeba, Mattéo Commaret a quitté l'OL en 2020. Malgré un parcours chaotique, le défenseur retrouve son club formateur ce mercredi avec Laval.

    Ce n'était pas un objectif personnel, mais il avait à cœur de revenir à temps. Touché aux adducteurs en début de saison, Mattéo Commaret a dû passer par la case opération et a manqué la quasi-totalité de la première partie de saison de Laval. De retour sur les terrains de Ligue 2 vendredi dernier contre Pau, le défenseur est revenu juste à temps pour un match particulier. Formé à l'OL pendant cinq saisons, Commaret va retrouver son club formateur, ce mercredi à 20h30, comme Titouan Thomas. "Ç'a un goût particulier parce que j’ai été formé là-bas, toute ma famille est dans la région, mes amis sont là-bas, il y aura beaucoup de monde. Ça ne changera pas ma mentalité au moment de jouer le match, mais pour l’avant et l’après-match, ç'aura forcément un gout particulier."

    Un parcours semé d'embûches

    Membre de la génération 2002 au même titre que Bradley Barcola et Castello Lukeba, Mattéo Commaret a disputé des matchs de Youth League, mais n'a jamais connu le groupe professionnel. "La décision que j’ai prise quand j’étais petit de signer à l’OL, je ne l’ai jamais regrettée. C’est un des meilleurs centres de formation d’Europe, voire du monde. C’est quelque chose qui me suivra toute ma vie, ce sont de très bons souvenirs même si ç'a beaucoup changé en interne. J’ai de très bonnes relations avec ceux qui sont restés et ceux qui sont partis."

    L'histoire n'a pas été aussi belle que celle de ses compères, la faute à une décision prise en 2020 de rejoindre l'AJ Auxerre, poussé par ses agents d'alors. Un choix qui l'a fait redescendre jusque dans les divisions amateurs pour retrouver le plaisir du foot avant de performer à Bourg pendant deux saisons en National et de rejoindre les "Tangos" l'été dernier en Ligue 2. Un parcours chaotique à 24 ans mais qui montre qu'il faut toujours croire en ses rêves.

    à lire également
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL : le bilan de ce mercato hivernal

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaire 14:21
    Mattéo Commaret, défenseur de Laval passé par l'OL
    Mattéo Commaret (Laval) : "Un moment spécial de retrouver l'OL" 13:15
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : OM - OL Lyonnes fixé au 21 février à 21h 12:30
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL : le bilan de ce mercato hivernal 11:45
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Coupe de France : sans le PSG, l'OL nourrit logiquement des ambitions 11:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - OM : Audrey Gerbel au sifflet ce mercredi 10:15
    Rémi Himbert lors d'OL - Lille
    Laval, le "match piège" par excellence pour Himbert et l’OL 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL - Laval : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ? 08:00
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : Endrick a souhaité "bonne chance" aux jeunes prêtés 07:30
    Noham Kamara, nouveau défenseur de l'OL
    OL - Laval : Descamps titulaire, Yaremchuk et Kamara non-qualifiés 03/02/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes sans Bacha ni Chawinga contre l'OM 03/02/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert ne "pouvait pas rêver mieux" 03/02/26
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : Mathieu Vernice au sifflet de Nantes - OL 03/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes - OM : Renard, Endler et Micah ne joueront pas 03/02/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal 03/02/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Kluivert forfait pour OL - Laval 03/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut