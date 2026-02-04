Mattéo Commaret (Laval) : "Un moment spécial de retrouver l'OL"

Membre de la génération 2002 comme Bradley Barcola ou Castello Lukeba, Mattéo Commaret a quitté l'OL en 2020. Malgré un parcours chaotique, le défenseur retrouve son club formateur ce mercredi avec Laval.

Ce n'était pas un objectif personnel, mais il avait à cœur de revenir à temps. Touché aux adducteurs en début de saison, Mattéo Commaret a dû passer par la case opération et a manqué la quasi-totalité de la première partie de saison de Laval. De retour sur les terrains de Ligue 2 vendredi dernier contre Pau, le défenseur est revenu juste à temps pour un match particulier. Formé à l'OL pendant cinq saisons, Commaret va retrouver son club formateur, ce mercredi à 20h30, comme Titouan Thomas. "Ç'a un goût particulier parce que j’ai été formé là-bas, toute ma famille est dans la région, mes amis sont là-bas, il y aura beaucoup de monde. Ça ne changera pas ma mentalité au moment de jouer le match, mais pour l’avant et l’après-match, ç'aura forcément un gout particulier."

Un parcours semé d'embûches

Membre de la génération 2002 au même titre que Bradley Barcola et Castello Lukeba, Mattéo Commaret a disputé des matchs de Youth League, mais n'a jamais connu le groupe professionnel. "La décision que j’ai prise quand j’étais petit de signer à l’OL, je ne l’ai jamais regrettée. C’est un des meilleurs centres de formation d’Europe, voire du monde. C’est quelque chose qui me suivra toute ma vie, ce sont de très bons souvenirs même si ç'a beaucoup changé en interne. J’ai de très bonnes relations avec ceux qui sont restés et ceux qui sont partis."

L'histoire n'a pas été aussi belle que celle de ses compères, la faute à une décision prise en 2020 de rejoindre l'AJ Auxerre, poussé par ses agents d'alors. Un choix qui l'a fait redescendre jusque dans les divisions amateurs pour retrouver le plaisir du foot avant de performer à Bourg pendant deux saisons en National et de rejoindre les "Tangos" l'été dernier en Ligue 2. Un parcours chaotique à 24 ans mais qui montre qu'il faut toujours croire en ses rêves.