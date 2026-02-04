OL : Endrick a souhaité "bonne chance" aux jeunes prêtés

Arrivé à l’OL il y a un peu plus d’un mois désormais, Endrick s’est parfaitement fondu dans le groupe lyonnais. Le Brésilien n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer un petit mot d’encouragement aux jeunes prêtés en cette fin de mercato, à l’image d’Alejandro Gomes Rodriguez.

Tout avait été trop parfait pour qu’il n'y ait pas un coup de moins bien. Depuis son premier match à Lille le 11 janvier dernier, Endrick était sur un petit nuage avec l’OL. À son aise contre Brest puis Metz, le Brésilien a marqué le coup dimanche contre le LOSC, bien pris par la défense nordiste. Néanmoins, l’acclimatation a été express au sein du groupe lyonnais. Pas une attitude de diva, mais bien la volonté de coller à l’état d’esprit qui règne entre Rhône et Saône depuis le début de la saison. En plus de pouvoir échanger dans différentes langues, Endrick a créé quelques connexions.

Une attitude qui plait au club

S’il reste d’un naturel discret en dehors des terrains, il continue à très bien prendre ses marques dans le vestiaire. Malgré son jeune âge, le Brésilien se comporte comme un joueur d’expérience. En cette fin de mercato hivernal, il n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer des petits mots d’encouragement. Sur le fil de discussion du groupe de l’OL, Endrick a donné de la force à Alejandro Gomes Rodriguez pour son prêt à Annecy. Les deux ne rejoueront plus jamais ensemble sous le maillot lyonnais, mais cette petite attention montre que le joueur prêté par le Real Madrid n’est pas simplement de passage pour son seul projet individuel.