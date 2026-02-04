Actualités
Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
Ngal’ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL - Laval : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce mercredi, l’OL reçoit Laval pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations.

    Avant-match

    Un nouveau match pour se rapprocher encore un peu plus d’un potentiel objectif de titre. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais ce mercredi, l’OL a une très belle occasion de rejoindre le top 8 de la Coupe de France. Face à Laval, 17e de Ligue 2, la mission ne s’annonce pas insurmontable, mais cela reste un match de coupe. Attention au piège donc, d’autant plus face à une formation lavalloise qui va mettre le bus au Parc OL. Avec les nouvelles règles et l’absence de prolongations, l’OL serait bien avisé de vite faire la différence, même si Paulo Fonseca a indiqué qu’il fera tourner.

    Avec les différentes absences sur blessure et les non-qualifications de Roman Yaremchuk et Noham Kamara, le choix des joueurs reste restreint pour le Portugais qui devrait faire confiance à certains jeunes et remplaçants habituels. À eux de rendre cette confiance pour s’ouvrir les portes des quarts de finale.

    À quelle heure se joue OL - Laval ?

    C’est face à une faible affluence que va se tenir ce huitième. En plus de jouer un candidat au maintien en Ligue 2, l’horaire imposé un mercredi soir (20h30) n’aide pas à attirer un public familial. Mardi, le Parc OL avait tout juste passé la barre de 19 000 billets.

    Sur quelle chaîne suivre OL - Laval ?

    Pour ce match placé en plein milieu de semaine, les supporters de l’OL pourront le vivre en multiplex sur beIN Sports 2. Pour voir le match en intégralité, il faudra se brancher sur le canal 3 de la chaîne qatarie, beIN Sports 3.

    Rémi Himbert lors d'OL - Lille
    Laval, le "match piège" par excellence pour Himbert et l’OL
    2 commentaires
    1. janot06
      janot06 - mer 4 Fév 26 à 9 h 15

      Annoncé sur BeIn sports 4 par le média spécialiste de la chose Ouest France.

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - mer 4 Fév 26 à 9 h 22

        Je ne sais pas si Ouest France est spécialiste mais ils ne savent pas lire la grille TV de Bein Sports apparemment 🤣
        Sacrés journalistes !
        C'est bien sur le canal 3, ou en mutiplex sur le canal 2.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
