OL - Laval : avant-match, horaire, diffusion TV

Ce mercredi, l’OL reçoit Laval pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations.

Avant-match

Un nouveau match pour se rapprocher encore un peu plus d’un potentiel objectif de titre. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais ce mercredi, l’OL a une très belle occasion de rejoindre le top 8 de la Coupe de France. Face à Laval, 17e de Ligue 2, la mission ne s’annonce pas insurmontable, mais cela reste un match de coupe. Attention au piège donc, d’autant plus face à une formation lavalloise qui va mettre le bus au Parc OL. Avec les nouvelles règles et l’absence de prolongations, l’OL serait bien avisé de vite faire la différence, même si Paulo Fonseca a indiqué qu’il fera tourner.

Avec les différentes absences sur blessure et les non-qualifications de Roman Yaremchuk et Noham Kamara, le choix des joueurs reste restreint pour le Portugais qui devrait faire confiance à certains jeunes et remplaçants habituels. À eux de rendre cette confiance pour s’ouvrir les portes des quarts de finale.

À quelle heure se joue OL - Laval ?

C’est face à une faible affluence que va se tenir ce huitième. En plus de jouer un candidat au maintien en Ligue 2, l’horaire imposé un mercredi soir (20h30) n’aide pas à attirer un public familial. Mardi, le Parc OL avait tout juste passé la barre de 19 000 billets.

Sur quelle chaîne suivre OL - Laval ?

Pour ce match placé en plein milieu de semaine, les supporters de l’OL pourront le vivre en multiplex sur beIN Sports 2. Pour voir le match en intégralité, il faudra se brancher sur le canal 3 de la chaîne qatarie, beIN Sports 3.