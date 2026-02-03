Grâce à son succès contre Clermont et à la défaite de Cannes, la réserve de l’OL Lyonnes a pris la tête de la poule B de D3 féminine.

Week-end parfait à l'Académie pour les équipes féminines. Pendant que les U18 ne faisaient qu'une bouchée de Strasbourg en Coupe Nike, la réserve de l'OL Lyonnes n'a pas manqué son rendez-vous contre Clermont à Meyzieu. En course pour le titre de la poule B de D3 féminine, les jeunes Lyonnaises ont réussi à créer un petit écart avec l'AS Cannes dimanche. Albi a renversé le club sudiste (2-1) et laisse ainsi la formation rhodanienne prendre trois points d'avance grâce à la victoire dominicale 3-0.

Un doublé pour Motyka

Face à des Clermontoises qui jouent les premiers rôles dans cette poule B (quatrième), l'OL Lyonnes a ouvert la marque dès la 21e minute grâce à Léa Motyka, sur une passe décisive de Maïssa Fathallah. À la 38e,Sofia Bekhaled a fait le break avant que Motyka s'offre un doublé à un peu moins d'un quart d'heure de la fin du match.