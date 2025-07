Mercato : Sofia Bekhaled passe pro à l'OL Lyonnes

Issue de la formation lyonnaise, Sofia Bekhaled s'inscrit sur la durée avec l'OL Lyonnes. La jeune attaquante de 19 ans a signé son premier contrat pro jusqu'en juin 2029.

Cet été, l'OL Lyonnes a fait le choix d'un mercato ambitieux. Pas moins de cinq joueuses, jeunes ou moins jeunes, ont rejoint les rangs des Fenottes. L'objectif affiché par Michele Kang est clair avec ce renouvellement d'effectif : sortir un peu du confort qui s'était installé et retrouver les sommets de l'Europe. Jonatan Giráldez semble avoir la même ambition, mais au sein du club lyonnais, on continue de placer des espoirs dans la formation. Ce mardi, l'OL Lyonnes a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Sofia Bekhaled. L'attaquante s'est engagée jusqu'en juin 2029 avec son club formateur et rejoint Maissa Fathallah, qui est également passée pro récemment.

Triple championne de France U19

Ayant fait ses débuts avec le groupe lyonnais sous les ordres de Sonia Bompastor en mai 2024, Bekhaled a pu regoûter à un match de Première Ligue avec Joe Montemurro. L'attaquante de 19 ans avait d'abord été conviée au derby contre Saint-Etienne, sans entrer, avant de se voir offrir une titularisation contre Nantes, fin avril. Triple championne de France U19, Benkhaled va devoir jouer des coudes si elle veut connaitre une troisième apparition avec l'OL Lyonnes.