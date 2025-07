OL - Mercato : La Gantoise observe le dossier Fofana avec intérêt

Club formateur de Malick Fofana, La Gantoise a forcément quelques intérêts financiers dans le dossier. Ayant négocié 20% sur la plus-value, la formation belge pourrait empocher quelques millions supplémentaires en cas de départ de l’OL.

Partira ? Ne partira pas ? Après le dossier Ligue 1, l’OL a désormais le regard rivé sur le mercato. Face à la situation économique, le club sait pertinemment qu’il va se faire attaquer sur certains dossiers. Le plus brûlant restant celui de Malick Fofana. L’ailier belge a repris le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers depuis une semaine et a pour le moment la tête à l’OL. Mais pour combien de temps ? Courtisé en Premier League, du côté du Bayern Munich et même de l’OM, le Diable Rouge représente la plus grosse valeur marchande de l’effectif rhodanien. Face à la concurrence, l’OL pourrait bien faire monter les enchères, même si, dans son désir de réussite sportive, la direction serait bien avisée de garder Fofana.

Au moins 3,5 millions en cas de départ à 30 millions d'euros

Mais la réalité financière devrait prendre le dessus dans les semaines à venir. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas qu’entre Rhône et Saône que la situation de Malick Fofana reste suivie avec attention. Vendu pour 17 millions d’euros en janvier 2024, l’ailier avait rapporté un joli chèque à son club formateur qu’est La Gantoise. Seulement, le prix de ce transfert va logiquement augmenter avec une vente du joueur, que ce soit cet été ou dans les mois à venir. En acceptant de lâcher sa pépite, le club belge avait inclus un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Avec la concurrence et un prix qui pourrait flamber, la direction du club de Gand se frotte logiquement les mains.