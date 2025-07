À la recherche de renforts offensifs pour la saison à venir, l’OL ferait partie des prétendants pour Thomas Lemar. Le joueur français est en manque de temps de jeu à l’Atlético de Madrid et chercherait à se relancer.

Avec un budget encadré et une volonté de revenir à une discipline financière, l’OL va devoir faire un numéro d’équilibriste. Le seul moyen pour continuer à se montrer compétitif en Ligue 1 et en Ligue Europa. Le club lyonnais va devoir se remettre en quête de jolis coups sur le marché des transferts. Que ce soit en misant sur sa cellule de recrutement et de scouting pour attirer de jeunes joueurs talentueux en devenir. Ou tout simplement en relançant des joueurs en perte de vitesse et à la recherche d’un second souffle. Dans cette deuxième catégorie, on pourrait retrouver le nom de Thomas Lemar, d’après les informations de Diario AS en Espagne. Le média, très au fait de l’actualité des clubs madrilènes que sont le Real et l’Atlético, avance que l’OL ferait partie des prétendants pour le champion du monde 2018 avec les Bleus.

Des blessures à répétition ces dernières saisons

Si cet intérêt venait à se concrétiser, ce serait un vrai pari de la part des dirigeants rhodaniens. À 29 ans, Lemar est à la recherche d’une confiance perdue chez les Colchoneros. Recruté 70 millions d’euros en 2018, l’ancien Monégasque est en perte de vitesse en Liga. Il n'a joué que 128 minutes de jeu la saison passée. Gêné par une blessure lors de la première partie de saison, il a ensuite passé le plus clair de son temps sur le banc, malgré la sympathie que lui porte Diego Simeone. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Atlético, Thomas Lemar est à la croisée des chemins. L’OL peut-il représenter une échappatoire et lui permettre de retrouver, sept ans plus tard, la Ligue 1, terre de ses plus beaux exploits ?