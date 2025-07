Mercato : l’OL dans le top 10 des balances positives depuis dix ans

En vendant Alvaro Carreras, Benfica a franchi la barre du millard de vente sur la dernière décennie et une balance positive de près de 800 millions d’euros. Une référence en Europe alors que l’OL se place dans le top 10.

Acheter à bon prix pour revendre à prix d’or. C’est un peu la doctrine que chaque club de football se fixe. Enfin, pas tous, puisque certains n’hésitent pas à aligner les millions pour avoir une équipe compétitive. L’OL n’est clairement plus dans ce rang depuis longtemps et cherche avant tout à vendre du mieux possible. C’était déjà le cas sous Jean-Michel Aulas avec les nombreux joueurs formés à l’Académie et devenus ensuite les plus belles ventes du club.

John Textor souhaitait poursuivre cette tradition, bien plus sous la forme de "trading" puisque le centre de formation ne laissait guère d’espoir de voir un jeune exploser ces deux dernières saisons. Avec l’été qui s’avance, l’OL va peut-être devoir faire de nouveau confiance à ses jeunes pour remonter la pente et combler certains départs. Il y a eu celui de Rayan Cherki début juin, et potentiellement celui de Malick Fofana.

Près de 900 millions d'euros de vente

Deux des plus grosses valeurs marchandes du groupe lyonnais et qui vont rapporter un joli pactole. De quoi faire grossir un peu plus l’enveloppe des revenus engrangés depuis une décennie et l’entrée dans le Parc OL. La formation rhodanienne n’est plus loin du milliard de ventes depuis 10 ans (880 millions d’euros d’après Transfermarkt) et affiche l’une des meilleures balances sur le Vieux Continent.

Si l’OL reste très loin de Benfica qui vient de vendre Alvaro Carreras au Real Madrid pour 50 millions d’euros, il fait partie du Top 10 des clubs avec le meilleur solde depuis 2015-2016. Avec 256 millions d’euros de bénéfice, le club pointe à la 9e place, loin des Lisboètes (782,16 millions d’euros). Des bons coups et une politique de formation, autant de critères que l’OL voudrait remettre en place.