Mercato : Thiago Almada en salle d’attente pour son avenir à l'OL

En vacances depuis plusieurs semaines, Thiago Almada ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Le joueur offensif attend de savoir ce que l’OL et Botafogo vont faire.

Avec le départ de Rayan Cherki, il était le remplaçant désigné de l’international français. Les six derniers mois devaient d’ailleurs permettre à Thiago Almada de prendre la température du football européen et de s’acclimater du mieux possible à la vie lyonnaise et au projet OL. Seulement, avec John Textor et sa politique, rien n’est aussi simple que cela puisse paraitre. En cette mi-juillet, l’international argentin est encore loin d’être définitivement un joueur de l’OL. Il pourrait d’ailleurs ne jamais l’être, car la tendance serait avant tout à une deuxième expérience en Europe, loin de Lyon. Après une saison marathon entre la MLS avec Atlanta, les Jeux olympiques, six mois à Botafogo et un semestre à Décines, Thiago Almada a coupé, rechargé les batteries, tout en étant dans l’attente de connaitre son futur.

Botafogo a le dernier mot

Ces derniers jours, le Benfica Lisbonne s’est montré insistant. Le club portugais aurait proposé 28 millions d’euros pour obtenir 60% des droits de l’Argentin. S’il possède les droits économiques du champion du monde, l’OL n’a pas forcément son mot à dire dans l’opération. C’est avant tout Botafogo qui gère cet aspect et donc indirectement John Textor. L’Américain peut-il se satisfaire d’une telle offre ? Il se pourrait bien qu’il fasse monter les enchères, car l’intérêt de l’Atlético de Madrid serait bien là. Comme évoqué durant le week-end, les Colchoneros, qui auraient aussi Corentin Tolisso dans le viseur, ont multiplié les discussions avec l’entourage de Thiago Almada. Le joueur ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre Madrid, même si la perspective de poursuivre à l’OL est loin d’être écartée. Mais, pour le moment, c’est bien le statu quo.