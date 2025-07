OL - Mercato : l'Europe comme objectif, un discours de façade ?

Officiellement maintenu en Ligue 1, l’OL doit maintenant passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Avec l’Europe toujours en tête, le club lyonnais va devoir trouver le bon équilibre entre discipline financière et compétitivité.

Le 14 juillet a beau être un jour férié, le repos n’était pas de mise à Décines ce lundi. Après une coupure durant le week-end, les joueurs de l’OL ont repris le chemin de l’entraînement sous les ordres de Paulo Fonseca. Avec un état d’esprit bien différent d’il y a une semaine. Au moment de retrouver le centre d’entraînement, les Lyonnais vivaient encore cette épée de Damoclès au-dessus de la tête concernant l’avenir du club. Une semaine plus tard, voilà l’OL assuré d’être en Ligue 1, et cela change beaucoup de choses dans le quotidien rhodanien.

Ce n’est un secret pour personne, la sanction de la Ligue 2 prononcée le 24 juin dernier avait créé du remous au sein du vestiaire et certains représentants n’avaient pas tardé à multiplier les appels pour tenter de trouver une porte de sortie à leur poulain. Le maintien en Ligue 1 a freiné ces ardeurs, mais le flou sportif n’a pas pour autant annihilé toute velléité de départs. À un mois de la reprise du championnat à Lens, l’OL a pris du retard dans son recrutement, qui restera soumis à des départs avant tout. À la différence de l’hiver dernier, la cellule de recrutement sera bien plus libre de ses mouvements puisque la DNCG a choisi de ne pas interdire au club la possibilité de se renforcer.

"Il faut un vrai plan de jeu par rapport à ce que veut le coach"

Seulement, avec un encadrement des indemnités de transferts et de la masse salariale, l’OL va devoir respecter le budget présenté mercredi dernier en appel. "Il n’est pas forcément différent de celui présenté le 24 juin, mais légèrement en baisse", a avoué Michael Gerlinger en conférence de presse. S’il est question d’un plan d’austérité depuis l’arrivée de Michele Kang à la présidence du club, ce ne serait finalement pas dans de trop grandes mesures par rapport à John Textor. De quoi espérer avoir des ambitions intactes dans la course à l’Europe ? Le discours de la direction a été résolument positif sur ce point, avec la Ligue Europa a minima comme objectif. Bien loin de la cure d’austérité annoncée.

Est-ce un simple discours de façade ? Pas forcément, selon notre consultant Nicolas Puydebois. "S’il y a une vraie stratégie, un vrai plan de jeu comme Strasbourg la saison dernière par exemple, avec une ossature de joueurs expérimentés. Il n’y avait pas de grandes stars, mais il y avait un coach avec une philosophie et qui a laissé à ces jeunes de faire des erreurs pour progresser. Ça a fonctionné et à l’OL, on a les moyens de recruter de bons joueurs avec un bon état d’esprit. On y gagne au change. Qu’on revienne à certaines valeurs où on paye un joueur pour ce qu’il représente." Quitte à devoir se montrer patient. C'est d'ailleurs ce qui peut attendre l'environnement lyonnais avec des éléments qui doivent encore murir. Ces dernières années, l’OL a souvent misé sur des joueurs au CV imposant, mais à l’impact sportif quasi nul ou peu en adéquation avec leur statut.

Le scouting, clé du renouveau lyonnais ?

Toutefois, les bonnes pioches ont aussi été au rendez-vous avec des Clinton Mata, Ainsley Maitland-Niles, Jake O’Brien ou dans une moindre mesure Malick Fofana, acheté tout de même 18 millions d’euros en janvier 2024. "On a toujours plus de patience avec un joueur recruter pas cher et qui a une marge de progression, qu'un joueur présenté comme un taulier et qui ne répond pas aux exigences. L'OL doit recommencer à faire des coups à la Essien, à la Djila Diarra et peut rester compétitif." Si l’OL réduit vraiment la voilure, c’est avant tout ce genre de coups que le club doit chercher et la cellule de recrutement va forcément être attendue au tournant. Les qualités de Matthieu Louis-Jean furent fréquemment mises en avant depuis son arrivée, sans qu’il ait réellement les mains libres avec John Textor dans les pattes.

L’Américain n’aura plus d’influence et les qualités de scouting des équipes de Benjamin Charier doivent faciliter ce renforcement dès cet été. Michael Gerlinger n’a d’ailleurs pas fait de secrets sur la question. L’OL va devoir vendre certains tauliers. Pour compenser, il va falloir retrouver du talent à l’Académie pour fournir l’équipe professionnelle et redevenir une référence dans le "top talent scouting". Ces derniers jours, Afonso Moreira est annoncé proche de signer contre la modique somme de deux millions d’euros. La venue de l’ailier du Sporting Portugal serait un vrai pari. Mais un pari maitrisé, et voulu par Paulo Fonseca. Peut-être aussi la clé du succès à venir de l’OL : écouter les attentes de son coach.