Mercato : Afonso Moreira, un vrai pari pour l'OL

Afonso Moreira, avec le Sporting Portugal (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)

A 20 ans, Afonso Moreira pourrait quitter le Sporting Portugal pour l'OL cet été. Pour le club lyonnais, il s'agit d'un pari sur l'avenir, car l'ailier compte seulement onze apparitions chez les professionnels.

Tout cela ne pourra être effectif qu'en cas de réponse positive de la DNCG mardi. En attendant de connaître le verdict de son passage devant l'instance de régulation de la Ligue, l'OL avance quelques pions pour son mercato. Ainsi, il est proche d'un accord avec le Sporting Portugal pour Afonso Moreira, ailier de 20 ans.

Moyennant environ deux millions d'euros, ce dernier pourrait s'engager avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2030. Un élément dont le recrutement doit apporter une solution supplémentaire sur le front de l'attaque. Néanmoins, et même s'il n'est pas effectif, loin de là, ce mouvement suscite quelques interrogations.

Joueur de la réserve du Sporting

En effet, ce droitier d'1m76 possède une très faible expérience du haut niveau. Certes, il a joué la Ligue des champions (une apparition contre Dortmund lors du barrage retour), mais il a surtout évolué avec la réserve de son club formateur depuis le début de sa carrière professionnelle (55 matchs). Il compte seulement 11 rencontres avec les équipes A du Sporting ou Gil Vicente, où il fut prêté de janvier à juin 2024. La saison passée, il a disputé trois parties avec les champions de Liga 2025.

Difficile donc de se faire un réel avis sur les capacités à l'étage supérieur de Moreira. "Il est travailleur et engagé, calme, toujours attentif aux consignes de l'entraîneur, dévoile Filipa Reis, journaliste à A Bola. C'est un ailier fort des deux pieds, capable de jouer sur les deux ailes, qui se distingue par sa vitesse et sa technique en un contre un. Il est costaud pour son âge, ce qui lui confère une bonne présence sur le terrain."

Besoin de temps de jeu pour gagner en maturité

A priori, ses qualités collent aux besoins de l'OL, qui manque d'éléments en mesure de déstabiliser des défenses de cette manière. Un peu comme Malick Fofana. Mais contrairement au Belge, très précoce, le Portugais apparaît un peu en retard dans son ascension si l'on se base sur l'évolution du football moderne. "Il a besoin de plus de temps de jeu dans l'équipe première pour gagner en maturité", poursuit notre consœur.

Encore très jeune, le joueur de la génération 2005 doit gagner du temps de jeu afin de se confronter plus régulièrement aux adultes. Ce qu'il n'a pas pu obtenir, pour plusieurs raisons, au Sporting. "La concurrence était forte. La révélation Geovany Quenda (déjà vendu à Chelsea) lui a pris de la place, souligne Filipa Reis, qui a révelé l'intérêt des Rhodaniens pour Moreira. Il y a également dans l'effectif Geny Catano et Fresneda, qui ont plus d'expérience et sont plus utilisés."

Deux blessures importantes

Il a également connu des problèmes physiques, l'empêchant de poursuivre sa progression. "Il a subi deux blessures qui ont retardé son évolution. Une entorse de la cheville, lorsqu'il était prêté à Gil Vicente, et la saison dernière, un pépin musculaire. Il l'a tenu éloigné des terrains pendant un certain temps", rappelle la rédactrice.

Un profil qui ressemble donc grandement à un pari sur l'avenir pour l'Olympique lyonnais, même si dans son club, l'international U20 est "considéré comme un jeune espoir qui n'a jamais réussi à s'imposer". Il faut dire aussi que le Sporting a connu trois entraîneurs différents (Ruben Amorim, Joao Pereira et Rui Borges). Il a plutôt fait le choix de lui donner la possibilité de s'exprimer avec la formation B durant le précédent exercice.

Vu comme un "talent" au Portugal

Vu au Portugal comme un talent "supérieur à la moyenne", Moreira "n'a finalement pas atteint le niveau supérieur aussi rapidement que prévu", note Filipa Reis. Mais cela n'a visiblement pas refroidi son compatriote, Paulo Fonseca. La possibilité d'évoluer sous les ordres d'un coach venant du même pays pourrait être un atout dans l'intégration et le développement du natif de Lamego.

Si ce transfert est effectivement acté, il faudra donc visiblement se montrer patient avec Afonso Moreira. Un diamant encore brut qu'il faudra polir afin d'en tirer toute la quintessence. Sans qu'on sache exactement jusqu'où il peut aller.