Après quatre ans à Décines, Laurie Dacquigny est de retour chez elle, à Lens, comme responsable de formation pour l'équipe féminine.

Les fleuves du Rhône et de la Saône sont une chose. Les terrils du Pas-de-Calais en sont une autre. Après avoir passé quatre années à l'Académie de l'OL Lyonnes en tant que directrice, Laurie Dacquigny a choisi de rallier ses terres pour des raisons personnelles.

Elle avait annoncé quitter son rôle de directrice de l'Académie féminine début juillet dernier afin de rejoindre le nord de la France. Chose faite ce jeudi, en atterrissant à Lens pour occuper le poste de responsable de formation chez l'équipe féminine.

Une femme d'expérience

Native de l'Artois, Laurie Dacquigny est une femme expérimentée qui apportera beaucoup à la jeune formation lensoise. L'équipe pro a par ailleurs été historiquement promue en Première Ligue pour la saison à venir.

L'ancienne directrice de l'Académie lyonnaise avait notamment joué à Hénin-Beaumont (2003-2011) et à l'Arras FCF (2011-2015). Elle dirigeait la section sportive football de la Ligue des Hauts-de-France (2015). Puis, nommée en 2017, elle endossait le rôle de conseillère technique départementale au sein du district de l’Escaut. À Décines, c'est une autre Nordiste, Rachel Saïdi, qui assurera la relève de l'Académie féminine pour les saisons à venir.