Actualités
Laurie Dacquigny quitte la direction de l'OL Académie pour celle de Lens
Laurie Dacquigny quitte la direction de l’OL Académie pour celle de Lens (@RCLensFeminin)

Après l'OL, Dacquigny prend les rênes de la formation du RC Lens Féminin

  • par Antoine Lio

    • Après quatre ans à Décines, Laurie Dacquigny est de retour chez elle, à Lens, comme responsable de formation pour l'équipe féminine.

    Les fleuves du Rhône et de la Saône sont une chose. Les terrils du Pas-de-Calais en sont une autre. Après avoir passé quatre années à l'Académie de l'OL Lyonnes en tant que directrice, Laurie Dacquigny a choisi de rallier ses terres pour des raisons personnelles.

    Elle avait annoncé quitter son rôle de directrice de l'Académie féminine début juillet dernier afin de rejoindre le nord de la France. Chose faite ce jeudi, en atterrissant à Lens pour occuper le poste de responsable de formation chez l'équipe féminine. 

    Une femme d'expérience

    Native de l'Artois, Laurie Dacquigny est une femme expérimentée qui apportera beaucoup à la jeune formation lensoise. L'équipe pro a par ailleurs été historiquement promue en Première Ligue pour la saison à venir. 

    L'ancienne directrice de l'Académie lyonnaise avait notamment joué à Hénin-Beaumont (2003-2011) et à l'Arras FCF (2011-2015). Elle dirigeait la section sportive football de la Ligue des Hauts-de-France (2015). Puis, nommée en 2017, elle endossait le rôle de conseillère technique départementale au sein du district de l’Escaut. À Décines, c'est une autre Nordiste, Rachel Saïdi, qui assurera la relève de l'Académie féminine pour les saisons à venir.

    à lire également
    Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
    Elisa Daupeux au sifflet d'OL Lyonnes - Servette FC

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo repousse la publication de son bilan pour justifier l’aide à l’OL 10:15
    Laurie Dacquigny quitte la direction de l'OL Académie pour celle de Lens
    Après l'OL, Dacquigny prend les rênes de la formation du RC Lens Féminin 09:30
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    Pierre-Rajon, un tournant dans la saison dernière de l'OL 08:45
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes apprend à manier la méthode Giraldez 08:00
    Mercato : Ferri (ex-OL) s'engage avec la Sampdoria Gênes 07:30
    Ada Hegerberg, joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Engen et Hegerberg de retour à l’entraînement 07/08/25
    Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL)
    Mercato : l'OL pourrait se mordre les doigts dans le dossier Barcola 07/08/25
    beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1
    Diffuseur de Lens - OL, beIN Sports retarde ses paiements 07/08/25
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour le Ballon d’Or féminin 07/08/25
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OL : le constat lucide de Mata sur l’effectif 07/08/25
    Les joueuses de l'OL fêtent leur 18e titre de championnes de France
    Ballon d’Or : l’OL Lyonnes nommé parmi les meilleurs clubs féminins 07/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque se montre inflexible avec l’OL 07/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    OL - Getafe : près de 4 000 places déjà vendues 07/08/25
    Abdoulaye Ndiaye, défenseur de l'OL actuellement prêté à Bastia
    Mercato : le départ de Ndiaye à Parme rapporte encore à l'OL 07/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : entre l'OL et Lille, Majorque "étudie la meilleure option" pour Greif 07/08/25
    Savarino, attaquant de Botafogo
    Mercato : Savarino (Botafogo) confirme qu’il aurait pu rejoindre l’OL 07/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : une troisième offre de l’OL pour Greif 07/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Mata confirme une prolongation avec l’OL 07/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut