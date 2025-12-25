OL Lyonnes : les meilleures buteuses à mi-parcours

Après 17 matchs cette saison, l'OL Lyonnes compte déjà 67 buts. Une orgie offensive illustrée notamment Tabitha Chawinga, actuellement la meilleure buteuse du club.

La domination de l'OL Lyonnes est presque sans partage. En championnat du moins, l'équipe n'a rien laissé à personne à la mi-saison. 49 buts marqués après 11 journées, 11 victoires et une première place qui se dessine très largement. En Ligue des champions aussi, tout va bien. La Juventus a certes failli créer la surprise (3-3), mais le refus de la défaite du groupe rhodanien l'a poussé jusqu'à la deuxième place de la première phase, à égalité avec le Barça.

Pour l'instant, Jonatan Giráldez semble mener son effectif tout droit vers ses objectifs du printemps, à savoir rafler l'ensemble des titres. Il reste encore des embûches sur la route des coéquipières de Wendie Renard, mais l'impression laissée est jusqu'à présent impeccable. À l'image d'un secteur offensif, qui, même en manquant parfois de réussite, comptabilise 67 réalisations en 17 rencontres (quatre par affiche), toutes compétitions confondues.

Hegerberg, Becho et Dumornay en embuscade

La marque est plutôt répartie, avec tout de même Tabitha Chawinga pour mener la danse. La Malawite a trouvé la faille à huit reprises en treize apparitions. Derrière, nous avons un trio Ada Hegerberg - Vicki Becho - Melchie Dumornay (six). Le temps de jeu partagé au maximum par l'entraîneur aide à multiplier les buteuses.

Car Marie-Antoinette Katoto et Korbin Shrader ne sont pas loin (cinq). Kadidiatou Diani, Wendie Renard et même Liana Joseph, avant sa grave blessure, ont pu se montrer (quatre). Néanmoins, puisque le coach pratique le turnover, cela n'aide pas les Lyonnaises à dominer les classements des statistiques individuelles. Un point qu'elles oublieront bien volontiers si les trophées sont au bout.