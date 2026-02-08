Vainqueur du derby pour la troisième fois de la saison, OL Lyonnes a déroulé en deuxième mi-temps. Jonatan Giraldez était satisfait de voir que les ajustements réalisés à la pause ont porté leurs fruits.

Troisième derby, troisième victoire (4-0), cette fois devant vos supporters. C'était important de leur offrir ça ?

Jonatan Giraldez : Oui, très important. Au niveau offensif, nous avons créé beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Il y a eu aussi beaucoup de rotations. Certaines joueuses ont eu la possibilité d'enchaîner un deuxième match, comme Ashley (Lawrence), Lily (Yohannes) ou Inès (Benyahia). Je suis très content parce qu'elles méritent de jouer. La qualité qu'elles ont montrée aujourd'hui sur le terrain était excellente. On a marqué juste avant la mi-temps et sincèrement, je pensais qu'on aurait pu en marquer un peu plus. Mais en général, l'attitude de l'équipe au niveau offensif et défensif a été à la hauteur pour réussir la victoire.

Sur le deuxième but, on a vu une succession de passes en une touche. C'est ce qui a manqué en première mi-temps pour déstabiliser le bloc stéphanois ?

Oui, nous sommes arrivés devant leur surface plutôt facilement. Mais les dernières passes, les centres, en termes de timing, ce n'était pas parfait. Nous avons analysé tout ça à la mi-temps. Je suis très content parce que le premier but à la deuxième mi-temps a été dans une situation dont nous avons parlé avec les joueuses. Elles ont réussi à mettre ça en pratique. À 2-0, ç'a été un peu plus facile car Saint-Étienne n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour marquer.

"Je suis très content du niveau d'Inès (Benyahia)"

Vous avez aussi trouvé des décalages sur les côtés et pas forcément passé dans l'axe. C'était vraiment le plan tactique aussi pour aujourd'hui ?

Oui, parce que nous savions que Saint-Étienne allait jouer dans un système avec cinq défenseures et que leur bloc allait être compact. Nous avons créé pas mal de situations en passant par les couloirs, un point que nous avions déjà observé sur les deux premiers matchs. Avec Sofie (Svava) qui a pris le couloir, cela a permis d'avoir deux joueuses dans la surface avec Tabitha (Chawinga) et Marie-Antoinette (Katoto). La relation entre les trois joueuses à droite (Lawrence - Benyahia - Diani) a été excellente, comme on a pu le voir sur le deuxième but. Après, la qualité de l'équipe permet de maintenir le même niveau.

Katoto enchaîne un deuxième match en marquant, Diani retrouve le chemin des filets. C'est aussi important d'avoir des attaquantes qui marquent...

Une attaquante veut toujours marquer beaucoup de buts. Mais en général, je suis très satisfait de l'état d'esprit de l'équipe. Oui, quand l'attaquante a la possibilité de marquer, c'est important pour elle. Mais de mon côté, comme ç'a été le cas sur le deuxième et le troisième but, c'est avoir la sensation qu'il y a un travail pour l'équipe, de mettre toute l'intensité possible. C'est le plus important pour moi. Après, bien évidemment, voir Inès, Kadi et Marie-Antoinette est forcément important pour elles et on en profite.

Vous avez donné le brassard à Benyahia. Comment l'avez-vous trouvée ?

Je suis très content avec Inès. Sur les derniers matchs, elle a très bien joué, que ce soit dans la relation sur les côtés, dans le cœur du jeu. Elle a la qualité technique pour se mettre en évidence. Sur les derniers matchs, elle aurait pu marquer. Elle l'a fait aujourd'hui donc je suis très content pour elle. Ça récompense le travail qu'elle fournit depuis le début de la saison, sur sa position mais aussi sur l'aspect défensif. Je lui ai donné le brassard car c'était la joueuse la plus ancienne dans le onze. Je pense que c'est important pour elle, peut-être anecdotique pour d'autres, mais ça récompense son niveau.