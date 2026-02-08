En infériorité numérique pendant presque une mi-temps, l’OL a fait preuve d’un état d’esprit irréprochable pour s’imposer à Nantes (0-1). Abner savourait ce succès difficile.

Il y a des victoires faciles et d’autres qui le sont un peu moins. Celle obtenue samedi soir à la Beaujoire rentre très clairement dans la deuxième catégorie. Après avoir ouvert le score à la 25e minute par Pavel Sulc, l’OL a arrêté de jouer, jusqu’au moment de ne faire que défendre. Pourquoi ? Car la formation lyonnaise s’est retrouvée à dix contre onze à l’heure de jeu suite à l’exclusion d’Endrick. Une infériorité numérique qui a poussé l’OL à puiser dans ses ressources physiques et mentales pour empêcher les Canaris de revenir à 1-1. "La victoire est encore plus belle dans la difficulté, savourait Abner après la rencontre. Ça démontre qu’on travaille ensemble. On l’a montré aujourd’hui à dix contre onze, avec l’équipe et le staff : on a pris les trois points".

"On va chercher le treizième succès de suite"

Un succès qui permet à l’OL de grimper provisoirement à la troisième place en Ligue 1 et ainsi de mettre la pression sur l’OM. À treize journées de la fin, le club rhodanien est en ballotage favorable avec neuf points d’avance sur la cinquième place. Mais les Lyonnais ne veulent pas s’enflammer inutilement. "On regarde match après match. On ne pense pas à la 3e ou à la 4e place, on travaille pour aller encore plus loin. Ça fait douze victoires, on va chercher la treizième d’affilée la semaine prochaine." Rendez-vous au Parc OL dimanche prochain pour se rapprocher encore un peu plus du record qui tient depuis 2006.

Avec Gwendal Chabas à Nantes.