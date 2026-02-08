Actualités
Abner lors de Nantes - OL
Abner lors de Nantes – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Abner après Nantes - OL (0-1) : "La victoire est encore plus belle dans la difficulté"

  • par David Hernandez
  5 Commentaires

    • En infériorité numérique pendant presque une mi-temps, l’OL a fait preuve d’un état d’esprit irréprochable pour s’imposer à Nantes (0-1). Abner savourait ce succès difficile.

    Il y a des victoires faciles et d’autres qui le sont un peu moins. Celle obtenue samedi soir à la Beaujoire rentre très clairement dans la deuxième catégorie. Après avoir ouvert le score à la 25e minute par Pavel Sulc, l’OL a arrêté de jouer, jusqu’au moment de ne faire que défendre. Pourquoi ? Car la formation lyonnaise s’est retrouvée à dix contre onze à l’heure de jeu suite à l’exclusion d’Endrick. Une infériorité numérique qui a poussé l’OL à puiser dans ses ressources physiques et mentales pour empêcher les Canaris de revenir à 1-1. "La victoire est encore plus belle dans la difficulté, savourait Abner après la rencontre. Ça démontre qu’on travaille ensemble. On l’a montré aujourd’hui à dix contre onze, avec l’équipe et le staff : on a pris les trois points".

    "On va chercher le treizième succès de suite"

    Un succès qui permet à l’OL de grimper provisoirement à la troisième place en Ligue 1 et ainsi de mettre la pression sur l’OM. À treize journées de la fin, le club rhodanien est en ballotage favorable avec neuf points d’avance sur la cinquième place. Mais les Lyonnais ne veulent pas s’enflammer inutilement. "On regarde match après match. On ne pense pas à la 3e ou à la 4e place, on travaille pour aller encore plus loin. Ça fait douze victoires, on va chercher la treizième d’affilée la semaine prochaine." Rendez-vous au Parc OL dimanche prochain pour se rapprocher encore un peu plus du record qui tient depuis 2006.

    Avec Gwendal Chabas à Nantes.

    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : Endrick et Sulc nommés pour le titre de joueur du mois
    5 commentaires
    1. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 8 Fév 26 à 12 h 43

      Beaucoup disent il y a bien une vilaine faute de Hendrick mais si l'arbitre fait son boulot et siffle la faute du nantais qui est indiscutable( les joueurs pros sur le plateau de Ligue 1 + l'ont dit ) alors ça s'arrête là. Le joueur nantais n'est pas blessé et Hendrick n'a pas de carton rouge.
      L'arbitre tellement nul qu'il ne comprend pas que la VAR l'appelle car il s'est trompé de joueur mais croit qu'on l'appelle pour changer la couleur du carton...
      Quand on est con , on est con comme disait Brassens

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - dim 8 Fév 26 à 12 h 45

        ce débile voulait mettre un rouge à Amn !

        Signaler
    2. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 8 Fév 26 à 12 h 46

      A voir si le joueur qui revient avec béquille et poche de glace jouera la semaine prochaine.....je suis sûr que oui.
      3 points dans la face de la LFP qui commence à regretter ses décisions et constate que l'OL va bouffer l'OM......

      Signaler
    3. Avatar
      Gmily - dim 8 Fév 26 à 12 h 58

      On se souvient des 9 mois pour Fonseca , les rouges contre Abner , Morton ultra sévères et aujourd'hui ce carton contre la victime du plan façon ICE des Nantais ! Après 15 secondes et le tacle d'Abline sur celui-ci on a compris ce qu'avait décidé les Nantais , et rien que pour çà , ils méritent la ligue 2........ Le dernier Lyonnais a subir ce traitement était Fofana il est arrêté depuis 4 mois pour " sûrement " avoir été trop protégé par les arbitres qui je le rappelle n'avait pas vus de faute lors de l'attentat du Strasbourgeois " rattrappé " par la VAR ! VAR qui aujourd'hui sanctionne la victime du complot anti Hendrik des Nantais ! qui visiblement a plu aux arbitres , qui n'ont pas vu non plus les projectiles lancés sur Moreira !!!!!! car l'ancien Lyonnais Lopez s'est chargé de retirer la preuve sur le terrain !

      Signaler
    4. OLVictory
      OLVictory - dim 8 Fév 26 à 13 h 05

      Mata m'a bien fait peur en se tenant l'arrière de la cuisse. J'aimerais être rassuré sur son état de santé

      Signaler

