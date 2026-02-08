Grâce à sa victoire aux forceps samedi soir à Nantes, l’OL poursuit sa belle série et met la pression sur l’OM qui affronte le PSG ce dimanche.
Elle n’a pas été la plus belle des victoires acquises depuis la mi-décembre. Seulement, au niveau mental, le succès 1-0 acquis à la Beaujoire samedi soir va faire du bien. L’OL n’avait pas forcément besoin de prouver quel état d’esprit règne dans ce groupe depuis le début de la saison, mais les trois points ramenés de Nantes vont faire du bien à la tête, plus qu’aux jambes. Samedi, les Lyonnais ont souffert, encore plus après l’exclusion d’Endrick, mais ont arraché une victoire précieuse. Elle leur permet de monter provisoirement sur le podium de la Ligue 1 et surtout de mettre la pression sur l’OM.
Neuf points d’avance sur le LOSC
Avec trois points de retard désormais, la formation phocéenne se rend à Paris ce dimanche (20h45) pour affronter le PSG, également mis sous pression par Lens samedi. Un Classique qui s’annonce donc intéressant et que Paulo Fonseca et ses joueurs vont suivre en toute décontraction. En plus de passer devant l’OM, l’OL continue de creuser l’écart dans la course à la Ligue des champions. Neuf points séparent à présent la formation rhodanienne du LOSC, alors que Strasbourg pourrait revenir à hauteur des Dogues. Ce n’est pas une avance qui clôt définitivement la discussion européenne, mais l’OL a fait un sacré bon en avant. Le déplacement à Strasbourg dans deux semaines aura son importance.
Marseille va perdre et le match et sa place , c'est écrit !
Après, il leur sera difficile de nous la reprendre 🚎
Sur la manière on repassera, mais l'essentiel est la, on a gagné, le reste je m'en fou. Et pour 1 fois qu'on tient a 10...
reste a paris a faire le taf et vu ce qui c passé a l'aller pour eux, je pense qu'il vont être motivé
9 points d'avance sur Lille, ça sent bon l'Europe la, on est bien et peut-être même la c1, qui nous arrangerait bien financièrement
Comptez sur Puel puis sur Strasbourg pour faire du mal à l’OL et si besoin casser du talent Endrick sera pas là et Fofana non plus tiens donc absent depuis le match aller contre Strasbourg non?
Il faudra être solide sur les appuis et rester zen pour arriver au petanquodrome avec un enjeu.
Embêtant ce rouge pour endrick, on a besoin de tout le monde et surtout lui, karabec va devoir assurer
Mais 12 de suite lol, quelle série incroyable, on est sur 1 nuage, que ça dure le plus longtemps possible, c'est trop bon la
Je vois pas Fonseca titulariser Karabec contre Nice et Strasbourg.
Je vois plutôt un milieu à 4 (Tessman Morton Tolisso Nartey, avec Merah en remplaçant) derrière les deux feux follets Sulc et Moreira.
Vivement que Tolisso, Tagliafico et Fofana reviennent car avec l'absence d'Endrick ça commence à faire.
Sans parler de Ruben Kluivert et Yaremchuk qui seront utiles aussi lors du retour.
Et je mentionne même pas Nuamah...
Afonso Moreira devient le 1er joueur à délivrer 9 passes décisives après ses 28 premiers matchs officiels avec l'OL depuis Memphis Depay en 2017 (10).
Pavel Sulc (19 matchs) devient le 4e joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre la barre des 10 buts avec l'OL en Ligue 1 derrière Sonny Anderson (13), Mariano Diaz (14) et Alain Caveglia (15).
Ce duo lusitano-tchèque est en feu !
C'est encore plus fort ce que fait Sulc, car contrairement à Sonny, Mariano ou Cavé il atteint 10 buts sans etre titulaire en début de saison et en ayant aussi jouer côté droit souvent..
Il est phénoménal notre Pavel..
Construisons l'avenir autour de lui.
Il est bluffant !
C'est fou ces stats Tonga.😯
Manquerait plus que Fonseca nous ramène l'Europa league et ce serait un miracle.😜
Sulc (TCC)
13 buts
6 passes décisives
Moreira (TCC)
6 buts
9 passes décisives
Duo de choc.
Un nouveau but pour Sulc qui est impliqué sur les 12 réalisations lors des 13 derniers matchs des Gones.
Il est incroyable Pavel,toujours bien placé en renard.
Le calendrier va se durcir un peu avec Nice, Strasbourg,Lens et Marseille pour prochains matchs.
Là on jouait souvent contre des équipes basses du championnat.