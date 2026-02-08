Grâce à sa victoire aux forceps samedi soir à Nantes, l’OL poursuit sa belle série et met la pression sur l’OM qui affronte le PSG ce dimanche.

Elle n’a pas été la plus belle des victoires acquises depuis la mi-décembre. Seulement, au niveau mental, le succès 1-0 acquis à la Beaujoire samedi soir va faire du bien. L’OL n’avait pas forcément besoin de prouver quel état d’esprit règne dans ce groupe depuis le début de la saison, mais les trois points ramenés de Nantes vont faire du bien à la tête, plus qu’aux jambes. Samedi, les Lyonnais ont souffert, encore plus après l’exclusion d’Endrick, mais ont arraché une victoire précieuse. Elle leur permet de monter provisoirement sur le podium de la Ligue 1 et surtout de mettre la pression sur l’OM.

Neuf points d’avance sur le LOSC

Avec trois points de retard désormais, la formation phocéenne se rend à Paris ce dimanche (20h45) pour affronter le PSG, également mis sous pression par Lens samedi. Un Classique qui s’annonce donc intéressant et que Paulo Fonseca et ses joueurs vont suivre en toute décontraction. En plus de passer devant l’OM, l’OL continue de creuser l’écart dans la course à la Ligue des champions. Neuf points séparent à présent la formation rhodanienne du LOSC, alors que Strasbourg pourrait revenir à hauteur des Dogues. Ce n’est pas une avance qui clôt définitivement la discussion européenne, mais l’OL a fait un sacré bon en avant. Le déplacement à Strasbourg dans deux semaines aura son importance.