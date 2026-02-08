Actualités
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l’OL met la pression sur l’OM et se place pour la Ligue des champions

  • par David Hernandez
  14 Commentaires

    • Grâce à sa victoire aux forceps samedi soir à Nantes, l’OL poursuit sa belle série et met la pression sur l’OM qui affronte le PSG ce dimanche.

    Elle n’a pas été la plus belle des victoires acquises depuis la mi-décembre. Seulement, au niveau mental, le succès 1-0 acquis à la Beaujoire samedi soir va faire du bien. L’OL n’avait pas forcément besoin de prouver quel état d’esprit règne dans ce groupe depuis le début de la saison, mais les trois points ramenés de Nantes vont faire du bien à la tête, plus qu’aux jambes. Samedi, les Lyonnais ont souffert, encore plus après l’exclusion d’Endrick, mais ont arraché une victoire précieuse. Elle leur permet de monter provisoirement sur le podium de la Ligue 1 et surtout de mettre la pression sur l’OM.

    Neuf points d’avance sur le LOSC

    Avec trois points de retard désormais, la formation phocéenne se rend à Paris ce dimanche (20h45) pour affronter le PSG, également mis sous pression par Lens samedi. Un Classique qui s’annonce donc intéressant et que Paulo Fonseca et ses joueurs vont suivre en toute décontraction. En plus de passer devant l’OM, l’OL continue de creuser l’écart dans la course à la Ligue des champions. Neuf points séparent à présent la formation rhodanienne du LOSC, alors que Strasbourg pourrait revenir à hauteur des Dogues. Ce n’est pas une avance qui clôt définitivement la discussion européenne, mais l’OL a fait un sacré bon en avant. Le déplacement à Strasbourg dans deux semaines aura son importance.

    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    Mata (OL) : "Avec cette mentalité, on peut faire quelque chose"
    14 commentaires
    1. Avatar
      brad - dim 8 Fév 26 à 9 h 08

      Marseille va perdre et le match et sa place , c'est écrit !
      Après, il leur sera difficile de nous la reprendre 🚎

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - dim 8 Fév 26 à 9 h 09

      Sur la manière on repassera, mais l'essentiel est la, on a gagné, le reste je m'en fou. Et pour 1 fois qu'on tient a 10...
      ​​​​​​​reste a paris a faire le taf et vu ce qui c passé a l'aller pour eux, je pense qu'il vont être motivé

      Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - dim 8 Fév 26 à 9 h 09

      9 points d'avance sur Lille, ça sent bon l'Europe la, on est bien et peut-être même la c1, qui nous arrangerait bien financièrement

      Signaler
    4. Avatar
      ciresglover - dim 8 Fév 26 à 9 h 21

      Comptez sur Puel puis sur Strasbourg pour faire du mal à l’OL et si besoin casser du talent Endrick sera pas là et Fofana non plus tiens donc absent depuis le match aller contre Strasbourg non?
      Il faudra être solide sur les appuis et rester zen pour arriver au petanquodrome avec un enjeu.

      Signaler
    5. Avatar
      Gonedamien38 - dim 8 Fév 26 à 9 h 24

      Embêtant ce rouge pour endrick, on a besoin de tout le monde et surtout lui, karabec va devoir assurer
      Mais 12 de suite lol, quelle série incroyable, on est sur 1 nuage, que ça dure le plus longtemps possible, c'est trop bon la

      Signaler
    6. Tongariro
      Tongariro - dim 8 Fév 26 à 9 h 49

      Je vois pas Fonseca titulariser Karabec contre Nice et Strasbourg.

      Je vois plutôt un milieu à 4 (Tessman Morton Tolisso Nartey, avec Merah en remplaçant) derrière les deux feux follets Sulc et Moreira.

      Vivement que Tolisso, Tagliafico et Fofana reviennent car avec l'absence d'Endrick ça commence à faire.
      Sans parler de Ruben Kluivert et Yaremchuk qui seront utiles aussi lors du retour.
      Et je mentionne même pas Nuamah...

      Signaler
    7. Tongariro
      Tongariro - dim 8 Fév 26 à 9 h 51

      Afonso Moreira devient le 1er joueur à délivrer 9 passes décisives après ses 28 premiers matchs officiels avec l'OL depuis Memphis Depay en 2017 (10).

      Pavel Sulc (19 matchs) devient le 4e joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre la barre des 10 buts avec l'OL en Ligue 1 derrière Sonny Anderson (13), Mariano Diaz (14) et Alain Caveglia (15).

      Ce duo lusitano-tchèque est en feu !

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 8 Fév 26 à 9 h 58

        C'est encore plus fort ce que fait Sulc, car contrairement à Sonny, Mariano ou Cavé il atteint 10 buts sans etre titulaire en début de saison et en ayant aussi jouer côté droit souvent..
        Il est phénoménal notre Pavel..
        Construisons l'avenir autour de lui.

        Signaler
        1. OLyonn@is
          OLyonn@is - dim 8 Fév 26 à 10 h 01

          Il est bluffant !

    8. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 8 Fév 26 à 9 h 54

      C'est fou ces stats Tonga.😯

      Manquerait plus que Fonseca nous ramène l'Europa league et ce serait un miracle.😜

      Signaler
    9. Tongariro
      Tongariro - dim 8 Fév 26 à 9 h 56

      Sulc (TCC)
      13 buts
      6 passes décisives

      Moreira (TCC)
      6 buts
      9 passes décisives

      Duo de choc.

      Signaler
    10. Juni38
      Juni38 - dim 8 Fév 26 à 9 h 57

      Un nouveau but pour Sulc qui est impliqué sur les 12 réalisations lors des 13 derniers matchs des Gones.

      Signaler
      1. OLyonn@is
        OLyonn@is - dim 8 Fév 26 à 10 h 00

        Il est incroyable Pavel,toujours bien placé en renard.

        Signaler
    11. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 8 Fév 26 à 9 h 59

      Le calendrier va se durcir un peu avec Nice, Strasbourg,Lens et Marseille pour prochains matchs.

      Là on jouait souvent contre des équipes basses du championnat.

      Signaler

    Laisser un commentaire

