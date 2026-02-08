Derby dominical pour OL Lyonnes à 15 heures. Jonatan Giráldez a procédé à du turnover dans le groupe. Mais Wendie Renard reste à quai.

OL Lyonnes ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Invincible depuis le début de la saison, il a seulement concédé deux matchs nuls en chemin. Après sa qualification pour les demi-finales de la Coupe LFFP mercredi aux dépens de Marseille (4-0), il reçoit l'ennemi stéphanois dans le grand stade de Décines*.

Un derby pris très au sérieux, d'autant plus que ce sera le troisième de la saison. Les Rhodaniennes ont gagné les deux premiers dans le Forez (0-2 et 0-6). À la maison, les joueuses de Jonatan Giráldez entendent faire respecter la hiérarchie. Avec des éléments cadres préservés en milieu de semaine et de retour pour faire la différence.

Sombath, Brand et Hegerberg au repos

En effet, on remarque plusieurs changements dans le groupe convoqué. Pas de Maïssa Fathallah, Romane Rafalski, Alice Sombath, Jule Brand et Ada Hegerberg. Elles sont remplacées par Selma Bacha, Elma Nelhage, Tarciane, Damaris Egurrola, et Tabitha Chawinga.

En revanche, l'effectif est concerné par quelques pépins physiques. Les deux gardiennes, Christiane Endler et Teagan Micah, mais surtout la capitaine. Incertaine, Wendie Renard a déclaré forfait pour cette partie.

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Marchal - Bacha, Engen, Lawrence, Nelhage, Tarciane, Svava - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Chawinga, Diani, Katoto

