Actualités
Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
Wendie Renard lors d’OL – Arsenal en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes - ASSE : plusieurs retours, mais pas de Wendie Renard

  • par Gwendal Chabas

    • Derby dominical pour OL Lyonnes à 15 heures. Jonatan Giráldez a procédé à du turnover dans le groupe. Mais Wendie Renard reste à quai.

    OL Lyonnes ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Invincible depuis le début de la saison, il a seulement concédé deux matchs nuls en chemin. Après sa qualification pour les demi-finales de la Coupe LFFP mercredi aux dépens de Marseille (4-0), il reçoit l'ennemi stéphanois dans le grand stade de Décines*.

    Un derby pris très au sérieux, d'autant plus que ce sera le troisième de la saison. Les Rhodaniennes ont gagné les deux premiers dans le Forez (0-2 et 0-6). À la maison, les joueuses de Jonatan Giráldez entendent faire respecter la hiérarchie. Avec des éléments cadres préservés en milieu de semaine et de retour pour faire la différence.

    Sombath, Brand et Hegerberg au repos

    En effet, on remarque plusieurs changements dans le groupe convoqué. Pas de Maïssa Fathallah, Romane Rafalski, Alice Sombath, Jule Brand et Ada Hegerberg. Elles sont remplacées par Selma Bacha, Elma Nelhage, Tarciane, Damaris Egurrola, et Tabitha Chawinga.

    En revanche, l'effectif est concerné par quelques pépins physiques. Les deux gardiennes, Christiane Endler et Teagan Micah, mais surtout la capitaine. Incertaine, Wendie Renard a déclaré forfait pour cette partie.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Marchal - Bacha, Engen, Lawrence, Nelhage, Tarciane, Svava - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Chawinga, Diani, Katoto

    * Profitez d'un billet à moitié prix avec le code promo OLETLY, à rentrer en cliquant sur ce lien.

    à lire également
    Des supporters devant le Parc OL
    OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Nantes - OL (0-1) : Endrick, un coup de sang pas vraiment discret 08:00
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    OL Lyonnes - ASSE : plusieurs retours, mais pas de Wendie Renard 07:30
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Nantes - OL (0-1) : Paulo Fonseca mécontent du traitement réservé à Endrick 00:10
    Nantes - OL (0-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 07/02/26
    Endrick expulsé à Nantes, l'OL arrache la victoire et monte provisoirement sur le podium (0-1) 07/02/26
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Nantes - OL : Noah Nartey préféré à Khalis Merah 07/02/26
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : fin de série pour la réserve sur la Côte d'Azur 07/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    L'OL se méfie des contres nantais 07/02/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca admiratif du travail des scouts lyonnais 07/02/26
    Ligue 1 : l'OL peut-il mettre la pression sur l'OM ? 07/02/26
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    Nantes : un groupe presque au complet face à l'OL 07/02/26
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Ligue 1 : Šulc (OL) remporte le prix du but du mois de janvier 07/02/26
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Face au FC Nantes, l'historique récent plaide pour l'OL 07/02/26
    Des supporters devant le Parc OL
    OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés 07/02/26
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Nantes - OL : Maitland-Niles, Tessmann et Moreira attendus dans le 11 07/02/26
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h) 07/02/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif 07/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut