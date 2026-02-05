Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Coupe LFFP : ce sera Dijon en demi-finales pour l'OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Sans trembler, l'OL Lyonnes s'est hissé dans le dernier carré de la Coupe LFFP. Rendez-vous dès le 14 février afin d'affronter Dijon à l'extérieur.

    Le rêve de triplé est toujours possible sur la scène nationale pour l'OL Lyonnes. Plus que jamais leader de la Première Ligue, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le voilà à présent demi-finaliste de la Coupe LFFP. Cette nouvelle compétition, à la formule avantageuse pour les Lyonnaises, pourrait s'inviter dans son armoire à trophées.

    En effet, mercredi après-midi, les joueuses de Jonatan Giraldez ont éliminé Marseille. Après le succès 5 à 1 à Marseille en 8es de finale de la Coupe de France (24/01), elles ont remis ça, à domicile cette fois-ci (4-0). Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, au terme d'une partie à sens unique.

    PSG - PFC, l'autre choc des demi-finales

    Les coéquipières d'Ada Hegerberg avancent et seront au rendez-vous des demi-finales de la Coupe LFFP. Et elles connaissent leur adversaire, puisque Dijon s'est défait de Nantes le même jour (2-1). Il faudra se déplacer en Côte-d'Or le samedi 14 février.

    L'autre demi-finale opposera les deux clubs de Paris, le PSG recevant le PFC. Cela fait donc une date de plus à cocher pour l'OL Lyonnes. Pas une mauvaise chose afin de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais désormais, les pensées se tournent vers le derby face à Saint-Étienne dimanche.

    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (4-0) : Giráldez applaudit "l'excellente" première période

