Pour la troisième fois de la saison, OL Lyonnes a pris le meilleur sur l’OM. Grâce à sa victoire 4-0, la formation lyonnaise se qualifie en demi-finale de la Coupe LFFP et n’est plus qu’à un match d’une première finale.

OL Lyonnes a beau ne plus avoir l’appellation Olympique lyonnais, il reste qu’il n’y a qu’un Olympique dans le football féminin. Comme pour le derby, la rivalité avec l’OM n’est clairement pas la même que chez les garçons, mais cela fait toujours plaisir aux supporters lyonnais de battre le club phocéen. Encore plus quand ce dernier est entrainé par Corinne Diacre, copieusement sifflée par une partie du public présent ce mercredi au GOLTC. Après un premier match en championnat et un autre en Coupe de France il y a seulement deux semaines, OL Lyonnes a signé un troisième succès cette saison contre l’OM (4-0).

Première titularisation pour Fathallah

Sous le soleil de Décines, les conditions de jeu ont été bien meilleures que celles à Martigues en Coupe de France où le terrain avait été gorgé d'eau. Un match moins traquenard donc pour cette entrée en lice dans la nouvelle compétition qu’est la Coupe LFFP. Et ce n’est pas l’ouverture du score de Vicki Becho dès la 3e minute qui a poussé OL Lyonnes au doute. Tout s’est passé comme sur des roulettes pour les Fenottes face à un adversaire limité et qui semblait avoir déjà perdu avant même le coup d’envoi vu le onze marseillais aligné. Tout n’a pas été parfait pour les Lyonnaises ce mercredi après-midi. Avec une équipe encore largement remaniée, l’OL Lyonnes n’a pas eu à forcer son talent.

Encore une victoire pour une première finale

Derrière une Jule Brand remuante et auteure de deux passes décisives en plus d’une frappe sur la barre, les octuples championnes d’Europe menaient 3-0 dès la pause. Les réalisations de Benyahia (27e) et Hegerberg (30e) ont tué tout suspense à cette rencontre. Cela a logiquement poussé Jonatan Giraldez à penser plus vite que prévu au derby avec des rotations rapides. Des tentatives de Brand (55e) et Hegerberg (59e) ont poussé la gardienne marseillaise à s’employer.

Mais la formation rhodanien avait fait le travail depuis longtemps et Katoto en a profité pour inscrire un nouveau but (4-0, 82e) contre l'OM, après son triplé en Coupe de France. Qualifié pour les demi-finales de cette Coupe LFFP qui se joueront le 14 février, l’OL Lyonnes a vécu un après-midi parfait. Des jeunes comme Fathallah et Rafalski ont pu jouer, certaines ont pu retrouver de la confiance.